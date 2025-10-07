Première apparition en Elite 2 pour Tanguy Peyre avec Antibes

Tanguy Peyre (1,98 m, 18 ans) a vécu un moment important dans sa jeune carrière ce vendredi soir lors de la 4e journée d’Elite 2. Le pensionnaire du centre de formation des Sharks d’Antibes a foulé pour la première fois les parquets professionnels avec l’équipe première, lors du déplacement à Vichy malheureusement soldé par une défaite 92 à 91 dans les ultimes secondes.

Un premier pas symbolique dans le monde pro

Entré en jeu durant 2 minutes, le natif de Perpignan n’a pas eu le temps de noircir la feuille de statistiques (0 d’évaluation), mais a terminé son court passage sur un différentiel positif (+2). Un détail qui témoigne de sa bonne rentrée dans le collectif. Joueur intelligent et appliqué, le poste 3/4 fait partie des jeunes espoirs suivis de près par le staff antibois. Avec son bon QI basket, le fils de l’ancien rugbyman Jérôme Peyre prend la place de 10e au sein du groupe azuréen.

PROFIL JOUEUR Tanguy PEYRE Poste(s): Ailier Taille: 198 cm Âge: 18 ans (08/05/2007) Nationalités: Stats 2025-2026 / Coupe de France Masculine PTS 12 #109 REB 1 #335 PD 0 #393

Le fruit d’une belle saison en jeunes

Sous contrat stagiaire cette saison, Tanguy Peyre avait déjà brillé chez les U18 d’Antibes, avec qui il a remporté le doublé Coupe de France – Championnat au printemps 2025. Une performance collective historique qui a mis en lumière la qualité du travail de formation du club. Désormais dans la rotation d’Elite 2, l’ancien joueur de Toulouges et Croix d’Argent poursuit son apprentissage aux côtés de ses aînés, avec l’objectif de s’imposer à terme au sein du groupe professionnel dirigé par J.D Jackson. Prochain match pour Antibes, le 10 octobre à l’Azur Arena pour la réception d’Orléans.