France

L’hommage émouvant de Tony Parker à son père décédé : « Toute une partie de moi qui s’en va avec lui »

Sur Instagram, Tony Parker a rendu un bel hommage à son père, Tony Parker Senior, disparu dimanche dernier à l'âge de 70 ans...
00h00
L’hommage émouvant de Tony Parker à son père décédé : « Toute une partie de moi qui s’en va avec lui »

Tony Parker Senior est décédé dimanche

Crédit photo : Hervé Bellenger / IS / FFBB

Encore présent la semaine dernière à tous les matchs à domicile de l’ASVEL, Tony Parker Senior s’en est allé, de façon « brutale et inattendue », dimanche dernier à l’âge de 70 ans.

48 heures après le choc, l’un de ses fils, Tony Parker, a publié un long texte sur Instagram pour rendre hommage à son « premier modèle », son « guide« , son « repère », son « pilier ».

Tony Parker Senior avec son tout jeune fils

Le texte de Tony Parker 

« Il n’y a pas de mots assez forts pour décrire ce que je ressens aujourd’hui.
Mon père, Tony Parker Senior, nous a quittés…

Il a été mon premier modèle, mon premier coach, mon inspiration.
C’est lui qui m’a transmis cette passion dévorante pour le basket, cette exigence, cette détermination à ne jamais rien lâcher.
C’est auprès de lui que j’ai appris la valeur du travail, la force du mental, et surtout, l’amour du jeu.

Mais mon père, ce n’était pas seulement mon inspiration.
C’était une figure à part.
Sur et autour des terrains, il dégageait une énergie unique.
Avec son sourire, son charisme, son franc-parler et ses costumes trois-pièces impeccables, il ne laissait jamais personne indifférent.
Il a inspiré toute une génération de basketteurs en France, bien avant que le basket ne prenne la place qu’il a aujourd’hui.
Il représentait un peu cette NBA avant l’heure, avec son accent américain et cette manière si naturelle de rendre tout le monde à l’aise autour de lui.

Il a ouvert la voie, montré qu’on pouvait être différent, qu’on pouvait rayonner, qu’on pouvait faire aimer ce sport à travers une personnalité forte et vraie.

Il a été bien plus qu’un père, il a été un guide, un repère, un pilier.
Grâce à lui, j’ai compris très jeune que les rêves se construisent avec le cœur et le courage.

Aujourd’hui, c’est toute une partie de moi qui s’en va avec lui…
Mais son esprit, sa force, et tout ce qu’il m’a transmis continueront de vivre à travers moi, mes frères, et tous ceux qu’il a inspirés.

Merci pour tout, Papa.
Je t’aimerai pour toujours. »

L'hommage émouvant de Tony Parker à son père décédé : « Toute une partie de moi qui s'en va avec lui »
