Victor Wembanyama impressionne pour son retour à San Antonio après 7 mois d’absence

Plus de 10 000 supporters des San Antonio Spurs ont eu droit à un spectacle attendu samedi soir au Frost Bank Center. Victor Wembanyama faisait son grand retour sur les parquets après plus de sept mois d’absence, éloigné de la compétition depuis le 20 février dernier en raison d’une thrombose veineuse à l’épaule.

L’accueil réservé au Français de 21 ans a été à la hauteur de l’attente. Arrivé en short et débardeur noir pour l’échauffement, Wembanyama a reçu une ovation impressionnante de la salle, debout et scandant à l’unisson : « Wemby ! Wemby ! ». Ce match d’entraînement gratuit et ouvert au public opposait les joueurs des Spurs divisés en deux équipes.

Une démonstration de force face à Luke Kornet

Titulaire dans l’équipe en maillot noir aux côtés de Harrison Barnes, Victor Wembanyama n’a pas tardé à faire sensation. Le rookie de l’année 2023-2024 a enchaîné 8 points dès ses 8 premières minutes de jeu, martyrisant Luke Kornet (2,16m, 113 kg). Le moment fort ? Un dunk ravageur à deux mains après être parti derrière la ligne à 3-points, repoussant son adversaire direct grâce à un coup d’épaule.

WEMBY IS BACK pic.twitter.com/OlQcqjbRru — Daniel M (@BoasMohajer) October 4, 2025

« Il est plus costaud qu’avant et réussit mieux à garder ses appuis. Il a une capacité à remonter le terrain avec le ballon, à utiliser son épaule et à finir… il devient monstrueux, pour marquer mais aussi simplement pour obtenir des tirs », a confié Luke Kornet au terme de cette rencontre raccourcie en quatre quart-temps de 8 minutes.

Les progrès physiques de Wembanyama sont indéniables. Désormais mesuré à 2,24 m pour 109 kg, le pivot français a pris 2 kg de muscles supplémentaires ces 12 derniers mois. Cette transformation physique lui permet d’attaquer sans cesse la raquette avec une efficacité redoutable.

Moins en vue en seconde période et maladroit derrière l’arc (0/4 à 3-points), Wemby a terminé avec 12 points à 6/12 au tir en 21 minutes. Son équipe s’est inclinée 67-65, mais l’essentiel était ailleurs : rassurer sur sa condition physique à moins de trois semaines de la reprise.

Après le match, Victor Wembanyama a pris le micro pour remercier les fans et féliciter les Spurs Jackals, le nouveau groupe de supporters qu’il a récemment créé. Ces « ultras » étaient déjà une cinquantaine à mettre l’ambiance avec tambours et cors médiévaux.

Les Spurs lanceront leur présaison face à Miami ce mercredi, avant leur premier match officiel le 22 octobre à Dallas. L’objectif est clair : décrocher une qualification directe en playoffs en finissant dans les six premières places de la conférence Ouest.