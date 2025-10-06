Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Victor Wembanyama impressionne pour son retour à San Antonio après 7 mois d’absence

NBA - Victor Wembanyama a compilé 12 points en 21 minutes lors d'un match d'entraînement des Spurs, rassurant sur sa forme physique après sa thrombose veineuse à l'épaule.
|
00h00
Résumé
Écouter
Victor Wembanyama impressionne pour son retour à San Antonio après 7 mois d’absence

Victor Wembanyama a affiché un gros niveau de forme lors d’un match d’entraînement ouvert au public

Crédit photo : © Scott Wachter-Imagn Images

Plus de 10 000 supporters des San Antonio Spurs ont eu droit à un spectacle attendu samedi soir au Frost Bank Center. Victor Wembanyama faisait son grand retour sur les parquets après plus de sept mois d’absence, éloigné de la compétition depuis le 20 février dernier en raison d’une thrombose veineuse à l’épaule.

L’accueil réservé au Français de 21 ans a été à la hauteur de l’attente. Arrivé en short et débardeur noir pour l’échauffement, Wembanyama a reçu une ovation impressionnante de la salle, debout et scandant à l’unisson : « Wemby ! Wemby ! ». Ce match d’entraînement gratuit et ouvert au public opposait les joueurs des Spurs divisés en deux équipes.

Une démonstration de force face à Luke Kornet

Titulaire dans l’équipe en maillot noir aux côtés de Harrison Barnes, Victor Wembanyama n’a pas tardé à faire sensation. Le rookie de l’année 2023-2024 a enchaîné 8 points dès ses 8 premières minutes de jeu, martyrisant Luke Kornet (2,16m, 113 kg). Le moment fort ? Un dunk ravageur à deux mains après être parti derrière la ligne à 3-points, repoussant son adversaire direct grâce à un coup d’épaule.

« Il est plus costaud qu’avant et réussit mieux à garder ses appuis. Il a une capacité à remonter le terrain avec le ballon, à utiliser son épaule et à finir… il devient monstrueux, pour marquer mais aussi simplement pour obtenir des tirs », a confié Luke Kornet au terme de cette rencontre raccourcie en quatre quart-temps de 8 minutes.

Les progrès physiques de Wembanyama sont indéniables. Désormais mesuré à 2,24 m pour 109 kg, le pivot français a pris 2 kg de muscles supplémentaires ces 12 derniers mois. Cette transformation physique lui permet d’attaquer sans cesse la raquette avec une efficacité redoutable.

Moins en vue en seconde période et maladroit derrière l’arc (0/4 à 3-points), Wemby a terminé avec 12 points à 6/12 au tir en 21 minutes. Son équipe s’est inclinée 67-65, mais l’essentiel était ailleurs : rassurer sur sa condition physique à moins de trois semaines de la reprise.

Après le match, Victor Wembanyama a pris le micro pour remercier les fans et féliciter les Spurs Jackals, le nouveau groupe de supporters qu’il a récemment créé. Ces « ultras » étaient déjà une cinquantaine à mettre l’ambiance avec tambours et cors médiévaux.

Les Spurs lanceront leur présaison face à Miami ce mercredi, avant leur premier match officiel le 22 octobre à Dallas. L’objectif est clair : décrocher une qualification directe en playoffs en finissant dans les six premières places de la conférence Ouest.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
NBA
NBA
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Betclic ELITE
00h00Lucas Boucaud (Saint-Quentin) de nouveau victime d’une hernie discale
WNBA
00h00Monique Akoa-Makani se distingue en finale WNBA, mais le titre s’éloigne pour Phoenix
Neal Sako a marqué 13 points dans la victoire de Valence face au FC Barcelone
Liga Endesa
00h00Neal Sako se montre enfin avec Valence dans la victoire face au FC Barcelone
Victor Wembanyama a affiché un gros niveau de forme lors d'un match d'entraînement ouvert au public
NBA
00h00Victor Wembanyama impressionne pour son retour à San Antonio après 7 mois d’absence
Ricky Rubio a fini à 31 d'évaluation en seulement 18 minutes !
Liga Endesa
00h00Ricky Rubio réussit un retour exceptionnel avec le Joventut Badalone
ELITE 2
00h00« Il a fait un match énorme » : Alexandre Bouzidi (Vichy) bat tous ses records
Ousmane Dieng a encore profité de la présaison pour se montrer
NBA
00h00Ousmane Dieng brille encore en présaison, face aux Hornets de Moussa Diabaté et Tidjane Salaün
Mehdy Ngouama va rejoindre l'ASVEL
Betclic ELITE
00h00Mehdy Ngouama va rejoindre l’ASVEL en tant que remplaçant médical
Betclic ELITE
00h00« Comme à la maison à Saint-Quentin », Melvin Ajinça (ASVEL) joue un vilain tour au SQBB
NBA
00h00Les Bulls vont être patients avec Noa Essengue : « Il doit s’étoffer, améliorer sa défense et son shoot »
1 / 0
Livenews NBA
Victor Wembanyama a affiché un gros niveau de forme lors d'un match d'entraînement ouvert au public
NBA
00h00Victor Wembanyama impressionne pour son retour à San Antonio après 7 mois d’absence
Ousmane Dieng a encore profité de la présaison pour se montrer
NBA
00h00Ousmane Dieng brille encore en présaison, face aux Hornets de Moussa Diabaté et Tidjane Salaün
NBA
00h00Les Bulls vont être patients avec Noa Essengue : « Il doit s’étoffer, améliorer sa défense et son shoot »
NBA
00h00Joan Beringer monte en puissance avec Minnesota, Nolan Traoré et Noah Penda se montrent en présaison NBA
NBA
00h00Seth Curry rejoint Stephen aux Warriors : « J’ai essayé de lui acheter son numéro 30 »
NBA
00h00Nikola Jokic veut rester à Denver à vie : « Mon plan est d’être un Nugget pour toujours »
Noah Penda a démarré son aventure à Orlando
NBA
00h00« J’apprécie beaucoup ce que je vois » : Noah Penda impressionne au camp d’entraînement du Magic
Un maillot de Kobe Bryant s'est vendu pour près d'un million de dollars !
NBA
00h00Le premier maillot numéro 24 de Kobe Bryant vendu pour 889 000 dollars
NBA
00h00À l’aube de sa 18e saison NBA, Nicolas Batum se sent « en pleine forme »
Pacôme Dadiet a joué 15 minutes contre Philadelphie
NBA
00h00Pacôme Dadiet titulaire surprise, les Knicks dominent les Sixers à Abou Dabi
1 / 0