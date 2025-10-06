Bronny James souffre en présaison avec les Lakers malgré ses baskets en or

La présaison des Los Angeles Lakers démarre sur des bases difficiles, et Bronny James n’échappe pas aux turbulences. Le sophomore a connu deux sorties contrastées lors des récentes défaites face aux Phoenix Suns (103-81) et aux Golden State Warriors (111-103).

Des statistiques au tir préoccupantes mais une activité encourageante

Contre les Suns à Palm Desert, Bronny James a vécu une soirée cauchemardesque au niveau statistique : 1/12 au tir global et 1/8 à 3-points en 24 minutes. Malgré ses sneakers dorées sorties pour l’occasion, le jeune arrière n’a pas trouvé la mire. « Je n’ai pas forcé, je n’ai pas précipité. Je n’avais pas vraiment les jambes, donc beaucoup de tirs sont restés courts, mais ils étaient dans l’axe », a expliqué le fils de LeBron pour justifier sa performance.

Face aux Warriors, l’ancien de USC a montré un visage plus équilibré avec 5 points à 2/6, 2 rebonds, 2 passes et 1 interception en 22 minutes, ponctués par un dunk spectaculaire en quatrième quart-temps. Une prestation qui témoigne de sa capacité d’adaptation malgré les difficultés rencontrées.

Bronny James gets UP for this putback slam ‼️ He finds an opening and punches it home with one hand! pic.twitter.com/Uo7ok7FWCK — NBA (@NBA) October 6, 2025

L’ensemble de l’équipe des Lakers a d’ailleurs souffert des mêmes maux : 31,1% de réussite globale et 17,1% à 3-points contre Phoenix, sans LeBron James (gestion de la charge) ni Luka Dončić (repos) pour structurer le jeu. Cette situation a mis davantage de pression sur les jeunes joueurs comme Bronny.

JJ Redick reste confiant malgré les statistiques

L’entraîneur des Lakers JJ Redick n’a pas cédé à la panique concernant son jeune joueur. Le coach a insisté sur un Bronny « plus à l’aise et plus confiant » qu’il y a un an, rappelant l’écart entre les progrès observés à l’entraînement et en G-League et la réalité du 5-contre-5 NBA.

Bronny James pull up middy! 🔥 pic.twitter.com/4c4GK3uCrY — BricksCenter (@BricksCenter) October 6, 2025

Redick privilégie l’évaluation de l’impact défensif et la discipline dans les missions de role player, considérant que l’adresse suivra naturellement si la mécanique reste propre. ESPN et d’autres médias ont confirmé cette approche, validant les progrès du joueur malgré ses 8,3% de réussite à mi-distance et longue distance confondues contre les Suns.

Bronny James a d’ailleurs montré des signes encourageants dans son activité générale face à Phoenix : 8 points au final, 5 rebonds, 2 passes et 5/6 aux lancers francs. Il a retrouvé ses repères dans les séquences de la seconde unité des Lakers, avec des coupes intelligentes, du pick-and-roll et des catch-and-shoot techniquement corrects.

« Les tirs étaient bons. Pas pressé, pas forcé… juste pas les jambes », a résumé Bronny James face à la presse. Dans une présaison où Redick gère LeBron et répartit les responsabilités, le jeune arrière sait que sa progression passe par la défense individuelle, le jeu de transition et la sélection de tirs, des aspects qui ne dépendent pas uniquement de la réussite extérieure.