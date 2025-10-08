Champagne Basket : Dimitri Radnic éloigné des parquets jusqu’en 2026, deux jeunes passent stagiaires

Touché à l’épaule lors de la victoire à Rouen vendredi dernier, Dimitri Radnic (1,92 m, 25 ans) connait maintenant sa durée d’indisponibilité et elle s’élève à plusieurs mois.

Une luxation sérieuse pour Dimitri Radnic

L’arrière souffre d’une luxation à l’épaule gauche. Présent à l’entraînement ce lundi, bras en écharpe, l’arrière arrivé d’Évreux ne rejouera pas en 2025.

« Cela se compte en mois. Début janvier, minimum. On est plus sur mars, il va voir des spécialistes », a confié son entraîneur Vincent Dumestre, parti depuis en congé paternité, dans les colonnes de L’Union. Battu de peu par la SIG Strasbourg en Coupe de France (75-77), le club marnais étudiera la possibilité d’un remplaçant médical, obligatoirement JFL, à partir de la semaine prochaine.

Des jeunes intégrés

Dans le même temps, le club marnais a officialisé la signature de contrats stagiaires pour deux jeunes issus de son centre de formation et qui jouent sur les postes 1/2 : Axel Lainé (1,85 m, 20 ans) et Elliot Valcy (1,88 m, 18 ans).

Le dernier a signé mardi ses débuts professionnels face à la SIG, avec 55 secondes de jeu. Son aîné a lui eu beaucoup plus l’occasion de se montrer, avec 9 minutes de jeu, dans la lignée de ses 13 au tour précédent face à l’ASA. Mais s’il avait été incisif contre Gries-Souffel (6 points à 3/6, 3 rebonds et 2 interceptions), il est cette fois resté beaucoup plus discret (1 rebond et 1 interception).