ELITE 2

Champagne Basket : Dimitri Radnic éloigné des parquets jusqu’en 2026, deux jeunes passent stagiaires

Elite 2 - Le Champagne Basket va devoir composer sans Dimitri Radnic pendant plusieurs mois. Victime d’une luxation à l’épaule à Rouen, l’arrière ne rejouera pas avant 2026. En parallèle, Axel Lainé et Elliot Valcy, issus du centre de formation champenois, ont signé un contrat stagiaire avec le club.
00h00
Dimitri Radnic ne reviendra pas avant début janvier

Crédit photo : Teddy Picaudé

Touché à l’épaule lors de la victoire à Rouen vendredi dernier, Dimitri Radnic (1,92 m, 25 ans) connait maintenant sa durée d’indisponibilité et elle s’élève à plusieurs mois.

Une luxation sérieuse pour Dimitri Radnic

L’arrière souffre d’une luxation à l’épaule gauche. Présent à l’entraînement ce lundi, bras en écharpe, l’arrière arrivé d’Évreux ne rejouera pas en 2025.

« Cela se compte en mois. Début janvier, minimum. On est plus sur mars, il va voir des spécialistes », a confié son entraîneur Vincent Dumestre, parti depuis en congé paternité, dans les colonnes de L’Union. Battu de peu par la SIG Strasbourg en Coupe de France (75-77), le club marnais étudiera la possibilité d’un remplaçant médical, obligatoirement JFL, à partir de la semaine prochaine.

Des jeunes intégrés

Dans le même temps, le club marnais a officialisé la signature de contrats stagiaires pour deux jeunes issus de son centre de formation et qui jouent sur les postes 1/2 :  Axel Lainé (1,85 m, 20 ans) et Elliot Valcy (1,88 m, 18 ans).

 

Le dernier a signé mardi ses débuts professionnels face à la SIG, avec 55 secondes de jeu. Son aîné a lui eu beaucoup plus l’occasion de se montrer, avec 9 minutes de jeu, dans la lignée de ses 13 au tour précédent face à l’ASA. Mais s’il avait été incisif contre Gries-Souffel (6 points à 3/6, 3 rebonds et 2 interceptions), il est cette fois resté beaucoup plus discret (1 rebond et 1 interception).

PROFIL JOUEUR
Axel LAINE
Poste(s): Meneur
Taille: 185 cm
Âge: 20 ans (09/02/2005)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Coupe de France Masculine
PTS
3
#437
REB
2
#369
PD
0
#482
