La tuile pour Champagne Basket qui perd Dimitri Radnic sur blessure

C’est un coup dur pour le Champagne Basket. Alors que la rencontre perdue face à Rouen vendredi soir touchait à sa fin, Dimitri Radnic (1,92 m, 25 ans) s’est grièvement blessé à l’épaule gauche. Victime d’une luxation, l’arrière français va devoir observer une période d’arrêt dont la durée reste encore indéterminée. Une blessure qui tombe au plus mauvais moment pour le club de Vincent Dumestre, actuellement 10e du championnat d’Élite 2 (2 victoires – 2 défaites).

Un pilier offensif touché en pleine confiance

Avant sa blessure, Dimitri Radnic tournait à 12,3 points, 2,5 rebonds et 2,3 passes décisives pour une évaluation moyenne de 10,8 en 27 minutes par match. Véritable moteur de Châlons-Reims, il apportait sa créativité sur la ligne arrière au sein du groupe.

PROFIL JOUEUR Dimitri RADNIC Poste(s): Meneur/Arrière Taille: 192 cm Âge: 25 ans (28/12/1999) Nationalités: Stats 2025-2026 / Coupe de France Masculine PTS 15 #57 REB 5 #103 PD 3 #100

Le Champagne Basket devra s’adapter avec une base arrière à recomposer

Pour le technicien champenois, cette absence représente un vrai casse-tête. Déjà en quête de régularité, son équipe devra trouver de nouvelles solutions offensives. Pour rappel, le club avait déjà dû changer de meneur de jeu au dernier moment, après le volte-face de Vinnie Shahid et l’arrivée de Shamar Givance. Voici donc une nouvelle mauvaise nouvelle sur la base arrière pour le Champagne Basket, contraint de s’adapter encore une fois à une rotation déjà remaniée.