Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
ELITE 2

La tuile pour Champagne Basket qui perd Dimitri Radnic sur blessure

Elite 2 - Dimitri Radnic, l’arrière du Champagne Basket, a été victime d’une luxation de l’épaule gauche en toute fin de rencontre contre Rouen vendredi soir. Le club perd l’un de ses cadres, élément clé du début de saison du club champenois.
|
00h00
Résumé
Écouter
La tuile pour Champagne Basket qui perd Dimitri Radnic sur blessure

Dimitri Radnic

Crédit photo : Rouen Métropole Basket

C’est un coup dur pour le Champagne Basket. Alors que la rencontre perdue face à Rouen vendredi soir touchait à sa fin, Dimitri Radnic (1,92 m, 25 ans) s’est grièvement blessé à l’épaule gauche. Victime d’une luxation, l’arrière français va devoir observer une période d’arrêt dont la durée reste encore indéterminée. Une blessure qui tombe au plus mauvais moment pour le club de Vincent Dumestre, actuellement 10e du championnat d’Élite 2 (2 victoires – 2 défaites).

Un pilier offensif touché en pleine confiance

Avant sa blessure, Dimitri Radnic tournait à 12,3 points, 2,5 rebonds et 2,3 passes décisives pour une évaluation moyenne de 10,8 en 27 minutes par match. Véritable moteur de Châlons-Reims, il apportait sa créativité sur la ligne arrière au sein du groupe.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Dimitri Radnic.jpg
Dimitri RADNIC
Poste(s): Meneur/Arrière
Taille: 192 cm
Âge: 25 ans (28/12/1999)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Coupe de France Masculine
PTS
15
#57
REB
5
#103
PD
3
#100

Le Champagne Basket devra s’adapter avec une base arrière à recomposer

Pour le technicien champenois, cette absence représente un vrai casse-tête. Déjà en quête de régularité, son équipe devra trouver de nouvelles solutions offensives. Pour rappel, le club avait déjà dû changer de meneur de jeu au dernier moment, après le volte-face de Vinnie Shahid et l’arrivée de Shamar Givance. Voici donc une nouvelle mauvaise nouvelle sur la base arrière pour le Champagne Basket, contraint de s’adapter encore une fois à une rotation déjà remaniée.

ELITE 2
ELITE 2
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Dimitri Radnic
ELITE 2
00h00La tuile pour Champagne Basket qui perd Dimitri Radnic sur blessure
Marie Pardon et Basket Landes ont signé un gros coup sur le parquet de Bourges
La Boulangère Wonderligue
00h00Basket Landes frappe fort d’entrée en s’imposant à Bourges
Jarred Shaw Tangerang Hawks
À l’étranger
00h00Un basketteur américain risque la peine de mort en Indonésie
Ryan Lobreau aide depuis peu Le Pays Salonais
NM1
00h00Le Pays Salonais fait venir Ryan Lobreau en renfort
T.J. Shorts a encore eu du mal ce vendredi en EuroLeague avec le Panathinaïkos
EuroLeague
00h00Deuxième sortie ratée pour T.J. Shorts avec le Panathinaikos, battu par le FC Barcelone à domicile
L'AS Monaco a battu Dubaï ce vendredi soir
EuroLeague
00h00La Roca Team se relance en EuroLeague : « Une belle réponse » pour Vassilis Spanoulis
Sylvain Francisco et le Zalgiris Kaunas ont fait tomber le Fenerbahçe Istanbul
EuroLeague
00h00Le Zalgiris Kaunas et Sylvain Francisco renversent le champion en titre !
Gavin Ware, désormais au Limoges CSP, retrouve son ancien club de Dijon
Betclic ELITE
00h00Gavin Ware, des retrouvailles particulières avec Dijon
Le BCM Gravelines-Dunkerque est très diminué pour jouer à Nanterre
Betclic ELITE
00h00Un, deux, trois forfaits : Le BCM Gravelines-Dunkerque décimé avant de jouer à Nanterre !
Les joueurs d'Orchies posent devant leur public après une quatrième victoire en quatre matches
NM1
00h00Levallois & Lorient toujours invaincus en poule A, Le Havre & Orchies enchaînent en poule B
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Seth Curry rejoint Stephen aux Warriors : « J’ai essayé de lui acheter son numéro 30 »
NBA
00h00Nikola Jokic veut rester à Denver à vie : « Mon plan est d’être un Nugget pour toujours »
Noah Penda a démarré son aventure à Orlando
NBA
00h00« J’apprécie beaucoup ce que je vois » : Noah Penda impressionne au camp d’entraînement du Magic
Un maillot de Kobe Bryant s'est vendu pour près d'un million de dollars !
NBA
00h00Le premier maillot numéro 24 de Kobe Bryant vendu pour 889 000 dollars
NBA
00h00À l’aube de sa 18e saison NBA, Nicolas Batum se sent « en pleine forme »
Pacôme Dadiet a joué 15 minutes contre Philadelphie
NBA
00h00Pacôme Dadiet titulaire surprise, les Knicks dominent les Sixers à Abou Dabi
NBA
00h00Officiellement présentés, la relation de mentorat entre Rudy Gobert et Joan Beringer peut commencer
NBA
00h00Rudy Gobert revient sur son absence à l’EuroBasket 2025
Victor Wembanyama ce lundi 29 septembre au Media Day des San Antonio Spurs
NBA
00h00Victor Wembanyama prêt pour sa renaissance : « Personne ne s’est entraîné comme moi cet été »
NBA
00h00200 millions en jeu, et il mise sur une startup familiale : le pari dingue de Ja Morant
1 / 0