Champagne Basket retrouve un meneur de jeu : le marathonien Shamar Givance

UTEP’s Shamar Givance (5) at a men’s basketball game against UAB Thursday, Feb. 16, 2023, at the Don Haskins Center in El Paso.
Après une fin de collaboration prématurée avec Vinnie Shahid (1,80 m, 27 ans), Champagne Basket a main la main sur son remplaçant : Shamar Givance (1,77 m, 26 ans). Le club marnais a jeté son dévolu sur un joueur très ressemblant à l’ancienne sensation de Cergy-Pontoise, à savoir un meneur de jeu de petite taille, pouvant allier scoring et distribution.
Quasiment 100 matchs en deux saisons !
Shamar Givance va ainsi poursuivre son début de carrière professionnel très rythmé dans la Marne. Depuis la fin de son cursus universitaire, long de cinq saisons en NCAA (quatre à Evansville, une à UTEP), le natif de l’Ontario n’a pas arrêté.
Sur ses deux premières saisons professionnelles, Shamar Givance a quasiment joué la bagatelle d’une centaine de matchs (97 au total). Sur le sol européen, le meneur américain a évolué dans des championnats de second rang. Mais que ce soit en Slovaquie (Lucenec) ou à Chypre (AEL Limassol), il a posé de grosses statistiques avec plus de 19 points et 7 passes décisives lors de sa saison rookie, puis 16 points et 8 passes décisives sur la petite île de Méditerrannée.
Et chaque été, Shamar Givance est revenu au pays, pour jouer en CEBL (Canadian Elite Basket-ball League), où il a déjà connu pas moins de trois franchises. Ainsi, après un dernier match disputé mi-août, le meneur va désormais poser ses baskets à Champagne Basket.
Un meneur qui joue des deux côtés du terrain
« Shamar est un meneur de jeu de petite taille, explosif et véloce », décrit Vincent Dumestre dans le communiqué du club. « Il a un profil de jeu équilibré entre création, organisation et défense. Ce qui nous a fait pencher vers son profil, c’est sa capacité à jouer des deux côtés du terrain et donc son investissement défensif. »
Tout l’enjeu pour Champagne Basket sera de réussir à intégrer le plus rapidement possible son meneur de jeu titulaire, à moins de trois semaines de son premier match d’ÉLITE 2, le 19 septembre prochain contre Hyères-Toulon.
L’effectif de Champagne Basket version 2025/26 :
- Shamar Givance – Guillaume Grotzinger
- Steven Verplancken – Dimitri Radnic – Samuta Avea – Charles Galliou
- Maël Hamon-Crespin – Eddy Kayouloud – Laolu Oke – Tidjan Keita
