Champagne Basket retrouve un meneur de jeu : le marathonien Shamar Givance

Après une fin de collaboration prématurée avec Vinnie Shahid (1,80 m, 27 ans), Champagne Basket a main la main sur son remplaçant : Shamar Givance (1,77 m, 26 ans). Le club marnais a jeté son dévolu sur un joueur très ressemblant à l’ancienne sensation de Cergy-Pontoise, à savoir un meneur de jeu de petite taille, pouvant allier scoring et distribution.

Shamar GIVANCE, nouveau joueur au CHAMPAGNE BASKET 🚨 Le meneur canadien Shamar GIVANCE (26ans-1m77), arrive en Champagne pour compléter l’effectif 2025/2026 🔒 🗞️ https://t.co/fHGMKSJZcT Bienvenue Shamar ! 🤗 pic.twitter.com/s2Qe7mODoT — Champagne Basket 🧙‍♂️ (@ChampBasketOff) September 2, 2025

Quasiment 100 matchs en deux saisons !

Shamar Givance va ainsi poursuivre son début de carrière professionnel très rythmé dans la Marne. Depuis la fin de son cursus universitaire, long de cinq saisons en NCAA (quatre à Evansville, une à UTEP), le natif de l’Ontario n’a pas arrêté.

Sur ses deux premières saisons professionnelles, Shamar Givance a quasiment joué la bagatelle d’une centaine de matchs (97 au total). Sur le sol européen, le meneur américain a évolué dans des championnats de second rang. Mais que ce soit en Slovaquie (Lucenec) ou à Chypre (AEL Limassol), il a posé de grosses statistiques avec plus de 19 points et 7 passes décisives lors de sa saison rookie, puis 16 points et 8 passes décisives sur la petite île de Méditerrannée.

Et chaque été, Shamar Givance est revenu au pays, pour jouer en CEBL (Canadian Elite Basket-ball League), où il a déjà connu pas moins de trois franchises. Ainsi, après un dernier match disputé mi-août, le meneur va désormais poser ses baskets à Champagne Basket.

Un meneur qui joue des deux côtés du terrain

« Shamar est un meneur de jeu de petite taille, explosif et véloce », décrit Vincent Dumestre dans le communiqué du club. « Il a un profil de jeu équilibré entre création, organisation et défense. Ce qui nous a fait pencher vers son profil, c’est sa capacité à jouer des deux côtés du terrain et donc son investissement défensif. »

Tout l’enjeu pour Champagne Basket sera de réussir à intégrer le plus rapidement possible son meneur de jeu titulaire, à moins de trois semaines de son premier match d’ÉLITE 2, le 19 septembre prochain contre Hyères-Toulon.

