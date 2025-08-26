Vinnie Shahid et Champagne Basket, c’est déjà fini

Trois ans après avoir brillé en Nationale 1 avec Cergy-Pontoise, Vinnie Shahid (1,80 m, 27 ans) n’aura pas l’occasion de faire étalage de tous ses progrès en ÉLITE 2, du moins pas avec Champagne Basket.

Champagne Basket veut des

« joueurs pleinement investis dans le projet »

Alors que les premières semaines de préparation ont révélé une incompatibilité entre le meneur américain et le club, Shahid a demandé à être libéré de son contrat. Requête vite acceptée par l’union marnaise, « désireuse de ne travailler qu’avec des joueurs pleinement investis dans le projet ».

Dernière recrue estivale, Vinnie Shahid est donc le premier à mettre les voiles, laissant le Champagne Basket retourner sur le marché en quête d’un nouveau meneur. Avec l’espoir de le dénicher rapidement afin de pouvoir préparer les premières échéances de la saison un peu plus sereinement…