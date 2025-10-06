Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
France

Tony Parker Senior, le gentleman du basket tricolore, s’en est allé

Figure aimée du basket français pour sa bienveillance et son élégance, Tony Parker Senior est décédé brutalement à 70 ans. Père de Tony, T.J. et Pierre Parker, il aura marqué par sa présence constante et son allure de gentleman, toujours fidèle aux parquets qu’arpentait son fils.
|
00h00
Résumé
Écouter
Tony Parker Senior, le gentleman du basket tricolore, s’en est allé

Tony Parker Senior, ici en 2023 lorsque TP a été intronisé au Hall of Fame, est décédé à 70 ans

Crédit photo : DR

Tony Parker Senior est décédé à l’âge de 70 ans. Il n’était pas seulement le père de Tony Parker. Il était une silhouette familière du basket français, toujours là, dans les travées d’une salle ou en bord de terrain, fidèle à son fils et à ce sport qu’il avait lui-même pratiqué.

L’ancien basketteur américain, passé par DenainRouen ou encore Dieppe, est décédé à 70 ans, un décès « brutal et inattendu » selon le communiqué transmis par Tony Parker à l’AFP. Une disparition qui laisse un grand vide dans la famille Parker, mais aussi dans le paysage du basket français.

Un homme de basket, un père de passion

Originaire de Chicago, Tony Parker Senior avait découvert la France à la fin de sa carrière de joueur, après un parcours universitaire à Loyola University Chicago (1973–1977) et plusieurs passages en Europe, notamment aux Pays-Bas et en Belgique. C’est à Denain qu’il s’était posé, alors que son fils Tony n’avait que trois ans. Il y est resté, avant de déménager en Normandie, par passion et par amour pour une vie simple, guidée par le basket.

Mais c’est surtout comme père et mentor que Tony Parker Senior a laissé son empreinte. Toujours présent, toujours souriant, toujours tiré à quatre épingles dans ses costumes trois pièces, il incarnait à sa manière une élégance rare dans le milieu. Avenant, affable, il saluait tout le monde avec chaleur, du dirigeant à l’intendant. « Je me déplace à chaque championnat en tant que père, mais aussi en tant que supporter de l’équipe de France », confiait-il à RMC Sport en 2013.

Une présence indéfectible auprès de Tony Parker

Tony Parker Senior avec son fils, Tony, dans ses bras (photo : Basket Retro)

Tony Parker l’a souvent décrit comme son « idole ». Dès les premiers dribbles, jusqu’aux triomphes NBA, Tony Senior était là. Discret mais attentif, fier mais humble. À l’Astroballe, on l’apercevait encore, élégant et attentif, lors du match de reprise de l’ASVEL contre Nancy, dimanche 28 septembre dernier, puis sur les deux premières rencontres d’EuroLeague de la saison 2025-2026, la semaine passée. Quelques jours plus tard, il s’en est allé, retrouvé sans vie chez lui à Charly, près de Lyon.

Dans son communiqué, Tony Parker parle d’« un père inspirant », d’un « repère essentiel » et d’une « figure profondément aimée ». Une déclaration à la hauteur du lien indéfectible qui unissait cette famille, où le basket n’était pas qu’un sport, mais une langue partagée.

Un dernier hommage à un homme aimé de tous

Au-delà du nom qu’il portait, Tony Parker Senior était devenu une figure à part entière du basket français. Un visage connu, un sourire familier, une élégance intemporelle. Il représentait une génération où le basket se vivait avec passion, loyauté et simplicité.

Sa disparition bouleverse tous ceux qui l’ont croisé, des anciens joueurs à ceux qui l’avaient simplement vu, toujours assis quelque part dans une salle, pour encourager son fils ou applaudir un beau geste. Il restera dans la mémoire collective comme un homme de transmission, de présence et de cœur.

La rédaction de BeBasket présente ses sincères condoléances à la famille Parker.

Tony Parker lors de l'EuroBasket 2015 à Montpellier
Tony Parker lors de l’EuroBasket 2015 à Montpellier (photo : Sébastien Grasset)

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
mickey42- Modifié
Paix à son âme, et courage à la famille Parker ; on passe tous par ces moments douloureux dans notre vie, c'est incontournable, mais elle continue malgré tout...
Répondre
(2) J'aime
jeronimo
mes sincères condoléances à tony Parker ainsi qu' a sa famille
Répondre
(1) J'aime
Livenews
Francesco Tabellini lors de la SuperCoupe 2025 @Julie Dumélié
Betclic ELITE
00h00Francesco Tabellini veut prouver qu’il mérite sa place au Paris Basketball
Evan Fournier compte bel et bien continuer sa carrière internationale avec l'équipe de France
EuroLeague
00h00Evan Fournier, toujours fidèle aux Bleus, veut « terminer sur des titres avec l’équipe de France »
Dounia Issa attentif devant le banc vichyssois
ELITE 2
00h00Dounia Issa après le tir magique de Jordan Shepherd (Vichy) : « Je ne le vois pas dedans, et c’est pleine ficelle ! »
Tony Parker Senior, ici en 2023 lorsque TP a été intronisé au Hall of Fame, est décédé à 70 ans
France
00h00Tony Parker Senior, le gentleman du basket tricolore, s’en est allé
Lucas Beaufort va manquer le match entre le SCABB et le Limoges CSP
Coupe de France Masculine
00h00Blessé, Lucas Beaufort va manquer ses retrouvailles avec Limoges
Shaquille Harrison est arrêté pour un mois l'ASVEL perd son défenseur d'élite
Betclic ELITE
00h00L’ASVEL privée d’un joueur clé pour un mois !
Lattes-Montpellier a battu Villeneuve d'Ascq à l'Arena
La Boulangère Wonderligue
00h00Lattes-Montpellier frôle le record d’affluence lors de sa victoire contre Villeneuve-d’Ascq à l’Arena
Amine Noua est toujours sur le marché des transferts
Betclic ELITE
00h00Les JFL encore sans contrat pour 2025-2026
Le Mans retouve Paris ce soir à Antarès, 16 jours après la demi-finale de SuperCoupe
Betclic ELITE
00h00Le Mans veut confirmer face au Paris Basketball, déjà lancé dans le rythme de l’EuroLeague
EuroLeague
00h00Sylvain Francisco, 1,85 m, et meilleur… contreur de l’EuroLeague !
1 / 0
Livenews NBA
Joel Embiid pose avec le maillot des Sixers
NBA
00h00Les 76ers dévoilent leurs maillots throwback de l’ère Allen Iverson pour 2025-2026
Bronny James galère avec son tir en présaison
NBA
00h00Bronny James souffre en présaison avec les Lakers malgré ses baskets en or
Victor Wembanyama a affiché un gros niveau de forme lors d'un match d'entraînement ouvert au public
NBA
00h00Victor Wembanyama impressionne pour son retour à San Antonio après 7 mois d’absence
Ousmane Dieng a encore profité de la présaison pour se montrer
NBA
00h00Ousmane Dieng brille encore en présaison, face aux Hornets de Moussa Diabaté et Tidjane Salaün
NBA
00h00Les Bulls vont être patients avec Noa Essengue : « Il doit s’étoffer, améliorer sa défense et son shoot »
NBA
00h00Joan Beringer monte en puissance avec Minnesota, Nolan Traoré et Noah Penda se montrent en présaison NBA
NBA
00h00Seth Curry rejoint Stephen aux Warriors : « J’ai essayé de lui acheter son numéro 30 »
NBA
00h00Nikola Jokic veut rester à Denver à vie : « Mon plan est d’être un Nugget pour toujours »
Noah Penda a démarré son aventure à Orlando
NBA
00h00« J’apprécie beaucoup ce que je vois » : Noah Penda impressionne au camp d’entraînement du Magic
Un maillot de Kobe Bryant s'est vendu pour près d'un million de dollars !
NBA
00h00Le premier maillot numéro 24 de Kobe Bryant vendu pour 889 000 dollars
1 / 0