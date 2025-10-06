Tony Parker Senior, le gentleman du basket tricolore, s’en est allé

Tony Parker Senior est décédé à l’âge de 70 ans. Il n’était pas seulement le père de Tony Parker. Il était une silhouette familière du basket français, toujours là, dans les travées d’une salle ou en bord de terrain, fidèle à son fils et à ce sport qu’il avait lui-même pratiqué.

L’ancien basketteur américain, passé par Denain, Rouen ou encore Dieppe, est décédé à 70 ans, un décès « brutal et inattendu » selon le communiqué transmis par Tony Parker à l’AFP. Une disparition qui laisse un grand vide dans la famille Parker, mais aussi dans le paysage du basket français.

Un homme de basket, un père de passion

Originaire de Chicago, Tony Parker Senior avait découvert la France à la fin de sa carrière de joueur, après un parcours universitaire à Loyola University Chicago (1973–1977) et plusieurs passages en Europe, notamment aux Pays-Bas et en Belgique. C’est à Denain qu’il s’était posé, alors que son fils Tony n’avait que trois ans. Il y est resté, avant de déménager en Normandie, par passion et par amour pour une vie simple, guidée par le basket.

Mais c’est surtout comme père et mentor que Tony Parker Senior a laissé son empreinte. Toujours présent, toujours souriant, toujours tiré à quatre épingles dans ses costumes trois pièces, il incarnait à sa manière une élégance rare dans le milieu. Avenant, affable, il saluait tout le monde avec chaleur, du dirigeant à l’intendant. « Je me déplace à chaque championnat en tant que père, mais aussi en tant que supporter de l’équipe de France », confiait-il à RMC Sport en 2013.

Une présence indéfectible auprès de Tony Parker

Tony Parker l’a souvent décrit comme son « idole ». Dès les premiers dribbles, jusqu’aux triomphes NBA, Tony Senior était là. Discret mais attentif, fier mais humble. À l’Astroballe, on l’apercevait encore, élégant et attentif, lors du match de reprise de l’ASVEL contre Nancy, dimanche 28 septembre dernier, puis sur les deux premières rencontres d’EuroLeague de la saison 2025-2026, la semaine passée. Quelques jours plus tard, il s’en est allé, retrouvé sans vie chez lui à Charly, près de Lyon.

Dans son communiqué, Tony Parker parle d’« un père inspirant », d’un « repère essentiel » et d’une « figure profondément aimée ». Une déclaration à la hauteur du lien indéfectible qui unissait cette famille, où le basket n’était pas qu’un sport, mais une langue partagée.

Un dernier hommage à un homme aimé de tous

Au-delà du nom qu’il portait, Tony Parker Senior était devenu une figure à part entière du basket français. Un visage connu, un sourire familier, une élégance intemporelle. Il représentait une génération où le basket se vivait avec passion, loyauté et simplicité.

Sa disparition bouleverse tous ceux qui l’ont croisé, des anciens joueurs à ceux qui l’avaient simplement vu, toujours assis quelque part dans une salle, pour encourager son fils ou applaudir un beau geste. Il restera dans la mémoire collective comme un homme de transmission, de présence et de cœur.

La rédaction de BeBasket présente ses sincères condoléances à la famille Parker.