BCL

Guillaume Vizade (Le Mans) découvre l’Europe : « J’ai toujours beaucoup d’appétit et d’enthousiasme ! »

BCL - Guillaume Vizade et le Mans Sarthe Basket retrouvent la scène européenne ce mercredi 8 octobre à Subotica (Serbie), pour leur entrée en Ligue des champions. Une grande première pour l’entraîneur du MSB, impatient de vivre cette expérience européenne.
Résumé
Guillaume Vizade (Le Mans) découvre l’Europe : « J’ai toujours beaucoup d’appétit et d’enthousiasme ! »

Le Mans Sarthe Basket renoue avec la Ligue des champions (BCL) après une saison sans compétition européenne. Pour Guillaume Vizade, arrivé sur le banc sarthois l’an passé en provenance de Vichy (Pro B), ce déplacement à Subotica (Serbie) marquera un moment particulier : sa première participation à une Coupe d’Europe en tant qu’entraîneur principal.

Une première européenne attendue

Après un début de saison encourageant en Betclic ÉLITE, ponctué par un affrontement intense face à Paris ce lundi, Le Mans enchaîne avec un tout autre défi. Cette fois, c’est en Serbie, « un pays de basket » selon l’ancien vichyssois, que les Manceaux vont devoir montrer leur capacité à s’adapter à un contexte européen.

« Est-ce qu’il y a de l’excitation à découvrir l’Europe ? Oui, absolument. De toute façon, j’ai toujours beaucoup d’appétit, d’enthousiasme à jouer toutes les compétitions », confie le technicien de 44 ans dans les colonnes de Ouest France, visiblement impatient d’entrer dans le vif du sujet.

Un adversaire redoutable pour débuter

Pour sa première, Le Mans affrontera le Spartak Subotica, club serbe ambitieux, auteur d’une grosse première en Ligue Adriatique à Podgorica (97-93). Une entrée en matière relevée, d’autant que l’équipe locale s’est renforcée avec plusieurs joueurs bien connus du championnat de France comme l’ancien All-Star, Shevon Thompson, l’ex-limougeaud Danilo Nikolic (2,05 m, 32 ans) et même un ancien manceau avec Olivier Hanlan, passé par Antarès lors de la saison 2016/2017.

« On va se déplacer en Serbie, un pays de basket, chez une équipe qui est en train de monter. C’est un prétendant sérieux et il y a beaucoup de joueurs du championnat de France, d’ailleurs, dans cette équipe », souligne Guillaume Vizade, conscient des pièges d’un tel déplacement.

Pour lui comme pour ses joueurs, cette première soirée européenne aura donc valeur de test : une opportunité de mesurer le potentiel du MSB face à une formation serbe qui a les dents longues.

