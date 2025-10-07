Recherche
Betclic Élite

« Il y a du caractère » : Guillaume Vizade revient sur le combat entre Le Mans et Paris

Betclic ELITE - Après la victoire du MSB contre le Paris Basketball (95-89), Guillaume Vizade a salué la combativité de ses joueurs, tandis que Johnny Berhanemeskel évoquait une première spéciale à Antarès et qu’Amath Mbaye regrettait le manque de constance parisienne.
|
00h00
Johnny Berhanemeskel, ici devant son coach Guillaume Vizade, a été décisif dans la victoire du Mans face à Paris

Crédit photo : Julie Dumélié

Le Mans Sarthe Basket a signé un succès aussi précieux que symbolique lundi soir à Antarès. Face à un Paris Basketball diminué mais dangereux, les Manceaux ont su faire la différence dans les dernières minutes. À la sortie de ce duel accroché, les réactions recueillies par Le Maine Libre illustrent bien les deux visages du match : la satisfaction manceau d’un côté, la frustration parisienne de l’autre.

LIRE AUSSI

Vizade : « On a tenu, il y a du caractère dans cette équipe »

Souriant mais lucide, Guillaume Vizade a livré une analyse équilibrée après la rencontre. Le coach manceau a apprécié la manière dont son équipe a répondu à la pression parisienne : « On a mieux débuté et mieux fini (…). Dans le cœur du match, ils nous ont bousculés, malmenés, ils ont mis la pression sur le ballon. Mais on a tenu, et certains chiffres vont dans le bon sens. »

Le technicien a particulièrement mis en avant la constance défensive du MSB, capable de dominer la raquette (46 points à 24) et d’intercepter 17 ballons, synonymes de rythme retrouvé. Le technicien clermontois a aussi salué la montée en intensité de ses cadres : « Il y a du caractère et des joueurs ont montré l’exemple comme (Will) Yeguete ou (Travante) Williams. »

Au-delà de la victoire, il retient surtout la progression d’un groupe en construction : « Avoir déjà deux victoires en championnat vu notre calendrier, c’est très positif. »

Berhanemeskel : la solidarité comme moteur

Décisif dans le dernier quart-temps, Johnny Berhanemeskel a vécu une première réussie à Antarès. L’arrière canadien a insisté sur la force collective d’un groupe qui n’a jamais lâché : « On s’est tous poussés, y compris dans les moments difficiles, et on a trouvé des solutions en équipe. (…) C’est toujours dur quand on ne trouve pas d’adresse, mais on a tous confiance les uns envers les autres et ça aide pour se relancer. »

Son apport offensif, aux côtés de Trevor Hudgins (22 points), a été déterminant dans la remontée du MSB en fin de match.

Johnny BERHANEMESKEL
Johnny BERHANEMESKEL
16
PTS
2
REB
1
PDE
Logo Betclic ELITE
MSB
95 89
PAR

Mbaye : « Il faut apprendre de ce genre de match »

Déçu mais respectueux, Amath M’Baye a reconnu la supériorité mancelle dans les moments-clés : « On n’a pas assez fait d’actions décisives en attaque et en défense quand on aurait dû, ça nous coûte le match. » L’intérieur originaire de Bordeaux a néanmoins souligné la qualité de l’adversaire : « On sait que Le Mans est un adversaire très sérieux et bien coaché, bravo à eux. »

Pour Paris, battu pour la deuxième fois par le MSB en ce début de saison, la rencontre doit servir de point de repère : « Il faut apprendre de tout ça », a conclu Mbaye, tourné vers la suite du calendrier, comme les Sarthois qui enchaînent avec un déplacement en Serbie, pour leur premier match de BCL de la saison 2025-2026, ce mercredi 8 octobre à Subotica.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
