Betclic Élite

Elric Delord regrette que Chalon « n’ait pas pu tout donner » dans « une purge » face à Strasbourg

Betclic ELITE – Vaincus par Strasbourg malgré l’exclusion du meneur et de l’entraîneur alsaciens (69-75), les Chalonnais ressortent frustrés de la rencontre, dont le spectacle a tourné à la "purge" selon Elric Delord.
00h00
Elric Delord regrette que Chalon « n’ait pas pu tout donner » dans « une purge » face à Strasbourg

Elric Delord a déploré le scénario haché et limitant pour ses joueurs lors du match face à Strasbourg.

Crédit photo : Sébastien Grasset

« C’est une purge », reconnaît directement Elric Delord en conférence de presse, dans des propos recueillis par nos confrères du Journal de Saône-et-Loire après la défaite chalonnaise face à Strasbourg (69-75).

Rédaction

Battus dans les dernières minutes par la SIG, les Chalonnais « n’ont pas tout donné », ou plutôt « pas pu tout donner », souligne le technicien français. S’il précise qu’ils peuvent « s’en prendre qu’à [eux]-mêmes, c’est Chalon qui manque des choses dans le match », l’Élan a été privé de plusieurs éléments forts à cause des coups de sifflets. « Lionel [Gaudoux] joue 14 minutes, prend 5 fautes, il n’a pas pu tout donner », déplore Delord.

« Même moi, alors que je suis acteur du match, je m’embête »

Au-delà de pénaliser son équipe, contrairement à « la SIG qui a montré qu’on pouvait faire mieux malgré les circonstances de la rencontre », le spectacle proposé se retrouve aussi impacté par les décisions arbitrales, selon lui. « Le match dure encore 2h20. On voit 61 lancers-francs… Comment voulez-vous avoir des droits télé avec des purges comme ça ? J’ai dit la même chose sur les dernières semaines quand on gagnait. Même moi, alors que je suis acteur du match, je m’embête. »

Elric Delord n’est pas le seul entraîneur à voir des limites à l’arbitrage répréhensif en Betclic ELITE. Laurent Legname s’est notamment insurgé en conférence de presse de l’énorme différentiel de lancers-francs sifflés entre l’ASVEL et Dijon.

mj67
C'est trop facile d'attaquer à chaque fois l'arbitrage pour éviter de devoir parler de ses propres manquements...pour preuve les critiques sont toujours initiées après une défaite....
Répondre
(2) J'aime
jamesnaysmith- Modifié
Il dit qu'il a vu une purge : sous-entendu, les joueurs n'ont pas été au niveau... Il relève aussi le fait que les arbitres pourissent le match (pour les 2 équipes et pour les spectateurs), avec des coups de sifflet intempestifs en permanence... Le dossier de la médiocrité de l'arbitrage français est en train de prendre de l'épaisseur, avec des acteurs qui en ont ras-le-bol de voir des postiers, vouloir tirer la couverture à eux, donc question : on continue de laisser moisir la situation, ou l'on réforme profondément le système de l'arbitrage français, notamment en fichant à la porte ceux qui sont à l'origine de ce système où l'entre-soi est la vertu cardinale ?
Répondre
(4) J'aime
hugoo71
Sauf que si vous savez lire, il a bien dit que même quand Chalon a gagnait il y avait des problèmes d’arbitrage, et à aucun moment les erreurs d’arbitrage sont uniquement contre Chalon. Hier les deux équipes ont été impacté par l’arbitrage. À aucun moment il dit que c’est de la faute de l’arbitrage que Chalon a perdu 🤦🏻‍♂️
Répondre
(4) J'aime
frenchpaul1988
Je pense qu'l critique plus le zèle de l'arbitre (61 lancers francs et un match qui s'éternise, ce n'est pas normal), Chalon aurait d'ailleurs pu profiter de cet arbitrage vu la rapide double exclusion coté SIG...
Répondre
(1) J'aime
elandu71
Hier j’ai fait autre chose devant le match à certains moments du match même quand Chalon menait au score tellement le spectacle était pourri par l’arbitrage. Si on rajoute les problèmes technique de DAZN ça fait beaucoup. D’ailleurs en parlant du dernier, j’ai contacté le Tchat sav pour avoir un geste commercial vu le nombres de soucis pendant les matchs de BE, ils ont dit que ça venait de chez moi. La bonne blague. Bref ça devient n’importe quoi.
(1) J'aime
vince_93
Pour ce qui est des 61 LF, ça ne me surprend même pas. Je n'ai vu que la première mi-temps et le money-time, mais j'ai été très surpris par la défense de Chalon: une suragressivité permanente avec beaucoup de contacts sur les bras, surtout sur le porteur de ballon, mais des joueurs finalement souvent dépassés par leur adversaire, et qui finissent par faire des fautes assez évidentes. Beaucoup d'agressivité mais peu d'efficacité.
(3) J'aime
jc87
Ce qu'il dit sur les droits télé n'a pas de sens. Un match NBA dure 2,5h en moyenne et le contrat annuel de la NBA avec NBC, Amazon prime et ESPN est de 6,9 milliards de dollars par saison. Conclusion ça n'a rien à voir. Il ferait mieux de se concentrer sur les manquements de son équipe et son coaching. J'ai vu la deuxième mi-temps hier et alors que son équipe se faisait massacrer dessous (52 rebonds à 26) et que la SIG faisait 21% à trois points, à aucun moment il ne lui vient à l'idée de tenter une zone.
Répondre
(1) J'aime
jamesnaysmith
D’accord, concentrez-vous sur votre bouteille de whisky, et laissez le basket aux personnes que ça intéressent. Pour comparer le produit NBA et le produit proA, sans être capable de lire entre les lignes de ce qu’a voulu dire ce coach, il faut vraiment être le dernier des poivrots de Haute-Vienne.
Répondre
(1) J'aime
elandu71- Modifié
Ça dure 2h30 en NBA pour d’autres raisons que des coups de sifflets. En NBA ça dure 2h30 pour le show ( pub, spectacle pendant les tm, hilights… etc ).
Répondre
(1) J'aime
jamesnaysmith
M. Bissang est maintenant professionnel, quelle est son excuse pour être toujours aussi mauvais et arrogant ? Qui a placé ce pitre à ce niveau ?
Répondre
(4) J'aime
deideur67
Bissang devrait être pénalisé et suspendu pour un arbitre international c est un véritable ĜUIGNOL qui a influencé la décision du match
Répondre
(4) J'aime
