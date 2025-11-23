Elric Delord regrette que Chalon « n’ait pas pu tout donner » dans « une purge » face à Strasbourg

« C’est une purge », reconnaît directement Elric Delord en conférence de presse, dans des propos recueillis par nos confrères du Journal de Saône-et-Loire après la défaite chalonnaise face à Strasbourg (69-75).

Battus dans les dernières minutes par la SIG, les Chalonnais « n’ont pas tout donné », ou plutôt « pas pu tout donner », souligne le technicien français. S’il précise qu’ils peuvent « s’en prendre qu’à [eux]-mêmes, c’est Chalon qui manque des choses dans le match », l’Élan a été privé de plusieurs éléments forts à cause des coups de sifflets. « Lionel [Gaudoux] joue 14 minutes, prend 5 fautes, il n’a pas pu tout donner », déplore Delord.

« Même moi, alors que je suis acteur du match, je m’embête »

Au-delà de pénaliser son équipe, contrairement à « la SIG qui a montré qu’on pouvait faire mieux malgré les circonstances de la rencontre », le spectacle proposé se retrouve aussi impacté par les décisions arbitrales, selon lui. « Le match dure encore 2h20. On voit 61 lancers-francs… Comment voulez-vous avoir des droits télé avec des purges comme ça ? J’ai dit la même chose sur les dernières semaines quand on gagnait. Même moi, alors que je suis acteur du match, je m’embête. »

Elric Delord n’est pas le seul entraîneur à voir des limites à l’arbitrage répréhensif en Betclic ELITE. Laurent Legname s’est notamment insurgé en conférence de presse de l’énorme différentiel de lancers-francs sifflés entre l’ASVEL et Dijon.