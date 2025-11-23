Recherche
Betclic Élite

Après l’expulsion de Marcus Keene et Jānis Gailītis, Strasbourg est resté « un groupe uni » pour vaincre Chalon

Betclic ELITE – Victorieux à Chalon (69-75) après "un moment de flottement" consécutif à l’expulsion de leur entraîneur et leur meneur, les Strasbourgeois ont salué leur capacité à se remobiliser pour venir à bout de l'Élan, notamment grâce au "très gros travail au rebond" de Nelly Joseph.
00h00
Résumé
Écouter
Après l’expulsion de Marcus Keene et Jānis Gailītis, Strasbourg est resté « un groupe uni » pour vaincre Chalon

Nelly Joseph et les Strasbourgeois ont pris le contrôle des rebonds pour remporter le choc à Chalon.

Crédit photo : Philippe Gigon

Contre vents et marées, Strasbourg s’accroche encore et toujours au podium de Betclic ELITE. Après un match accroché la semaine passée contre Boulazac, les Alsaciens sont venus à bout de l’Elan Chalon dans les dernières minutes (69-75), alors qu’ils ont dû composer sans leur entraîneur Jānis Gailītis et leur meneur titulaire Marcus Keene pendant trois quart-temps.

Rédaction

Cette capacité à surmonter les obstacles donne une saveur particulière à ce succès – le quatrième de suite – selon l’adjoint de Gailītis Massimo Maffezzoli qui s’exprimé sur le site du club en après-match.

« Dans les moments difficiles, on a montré qu’on était un groupe uni », retient l’Italien après la rencontre. « C’est la raison pour laquelle nous arrivons à rester solides pendant les moments plus durs »Après une entame plutôt maîtrisée, la SIG a vécu « un moment de flottement », reconnaît le capitaine Jean-Baptiste Maille, lorsque le connecteur Marcus Keene a quitté le terrain. Mais le vétéran apprécie « la combativité » montrée pour revenir dans le match, notamment grâce au « très gros travail au rebond » souligné par son entraîneur. Les Alsaciens ont capté 20 rebonds offensifs, ouvrant la porte à de nombreuses secondes chances de remettre dedans.

Nelly JOSEPH
Nelly JOSEPH
16
PTS
18
REB
1
PDE
Logo Betclic ELITE
CHA
69 75
SIG

Il faut dire que Nelly Joseph a parfaitement pris le relais de Keene en rendant une copie magistrale. Le Nigérian a dominé les débats dans la peinture avec 16 points, mais surtout 18 rebonds ! Sa présence dans la raquette a libéré des espaces pour la paire Jean-Baptiste MailleGabe Brown, auteurs de 26 points au cumulé depuis les lignes arrières.

Les Strasbourgeois entament maintenant la trêve, qui « va faire du bien » aux corps et aux esprits pour aborder le mois de décembre avec la même envie de batailler pour la tête du classement, sans sortir des matchs. « Le travail n’est pas terminé », sourit Massimo Maffezzoli.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
