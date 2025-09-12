Le Havre a déjà changé de pivot

Le STB Le Havre a dû réajuster son effectif avant même le début officiel de la saison 2025-2026. L’international philippin Ange Kouamé n’ayant pas validé la visite médicale, le club normand a engagé l’intérieur canado-haïtien Kevin Bercy (2,01 m, 30 ans).

Une arrivée tardive mais précieuse

Première expérience française pour Kevin Bercy, qui avait failli rejoindre Dax-Gamarde en 2019-2020 mais n’avait finalement pas porté ses couleurs. Depuis, l’intérieur a multiplié les expériences en deuxième division espagnole et au Canada. La saison passée, il évoluait à Oviedo en LEB Oro, où il compilait 10,4 points et 8,2 rebonds en 22 minutes.

Titulaire d’un statut cotonou, Bercy offrira au Havre une densité physique importante dans la raquette. « C’est un joueur dur au sol, fort rebondeur et qui a le sens du sacrifice », a souligné sa coach Lauriane Dolt dans le communiqué officiel.

Dolt : « On est prêts et armés »

Si l’arrivée tardive de Bercy a obligé le staff à travailler longtemps sans dixième joueur, Lauriane Dolt s’est montrée rassurée dans les colonnes de Paris-Normandie avant le premier match de Coupe de France contre Rouen. « Kevin nous a rejoints depuis seulement deux semaines. On a donc longtemps travaillé sans dixième joueur mais ça n’a pas empêché la préparation de très bien se passer. On n’a pas eu de blessés cette année. On a volontairement choisi d’affronter des équipes d’Élite 2 pour se confronter à de fortes adversités et voir où on se situait. Au final, ça a confirmé qu’on était prêts et suffisamment armés pour attaquer cette nouvelle saison. »

Le Havre débutera officiellement sa campagne ce vendredi face au RMB, pour un derby normand déjà attendu.