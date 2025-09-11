La saison 2025-2026 démarre ce week-end : le programme du 1er tour de la Coupe de France

Si la reprise de la LNB et des championnats fédéraux est prévue au vendredi 19 septembre, les premiers matchs officiels de la saison 2025-2026 ont lieu une semaine auparavant, avec la Coupe de France. Le 1er tour de la compétition débute vendredi 12 et samedi 13 septembre, avec 23 rencontres au programme.

Ce 1er tour de la Coupe de France mettra aux prises des équipes d’ÉLITE 2, de NM1, ainsi que le vainqueur du Trophée masculin 2025 : Beyssac-Beaupuy-Marmande, club de NM2. Le club lot-et-garonnais, qui a refusé la montée en NM1 cet été, affrontera d’entrée l’Elan Béarnais pour un choc des opposés dans la région Aquitaine.

Les confrontations régionales seront au coeur de ce 1er tour de la Coupe de France, avec par exemple quatre oppositions entre équipes d’ÉLITE 2 : Roanne – Aix-Maurienne / Blois – Orléans / Champagne Basket – Alliance Sport Alsace / SCABB – Vichy.

Pour rappel une équipe d’une division inférieure à son adversaire démarre la rencontre avec un avantage de 7 points d’avance. Dans le cas du BB Marmande, qui évolue deux divisions en dessous de l’EBPLO, il y aura 14 points d’avance.

Programme du 1er tour de la Coupe de France

Vendredi 12 septembre à 20h00 :

Lyon SO (NM1) – Saint Vallier (NM1)

Les Sables d’Olonne (NM1) – Poitiers (Elite 2)

Angers (NM1) – Challans (Elite 2)

Tours (NM1) – Caen (Elite 2)

Le Havre (NM1) – Rouen (Elite 2)

Orchies (NM1) – Levallois (NM1)

Charleville-Mézières (NM1) – Metz (NM1)

Mulhouse (NM1) – Besançon (NM1)

Vendredi 12 septembre à 20h30 :

Saint-Chamond-Andrézieux (Elite 2) – Vichy (Elite 2)

Toulouse (NM1) – Tarbes-Lourdes (NM1)

Pays de Fougères (NM1) – Lorient (NM1)

Pays Salonais Basket 13 (NM1) – Antibes (Elite 2)

Samedi 13 septembre à 17h00 :

Poissy (NM1) – Val de Seine (NM1)

Samedi 13 septembre à 18h30 :

Châlons-Reims (Elite 2) – Gries-Souffel (Elite 2)

Samedi 13 septembre à 19h00 :

Samedi 13 septembre à 20h00 :