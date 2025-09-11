Recherche
Coupe de France masculine

La saison 2025-2026 démarre ce week-end : le programme du 1er tour de la Coupe de France

Coupe de France - La saison 2025-2026 débute officiellement ce week-end de mi-septembre avec le 1er tour de la Coupe de France. Vingt-trois rencontres au programme, avec des équipes d'ÉLITE 2, de NM1 et de NM2.
|
00h00
La Coupe de France 2026 lance la nouvelle saison.

Crédit photo : Lilian Bordron

Si la reprise de la LNB et des championnats fédéraux est prévue au vendredi 19 septembre, les premiers matchs officiels de la saison 2025-2026 ont lieu une semaine auparavant, avec la Coupe de France. Le 1er tour de la compétition débute vendredi 12 et samedi 13 septembre, avec 23 rencontres au programme.

Ce 1er tour de la Coupe de France mettra aux prises des équipes d’ÉLITE 2, de NM1, ainsi que le vainqueur du Trophée masculin 2025 : Beyssac-Beaupuy-Marmande, club de NM2. Le club lot-et-garonnais, qui a refusé la montée en NM1 cet été, affrontera d’entrée l’Elan Béarnais pour un choc des opposés dans la région Aquitaine.

Les confrontations régionales  seront au coeur de ce 1er tour de la Coupe de France, avec par exemple quatre oppositions entre équipes d’ÉLITE 2 : Roanne – Aix-Maurienne / Blois – Orléans / Champagne Basket – Alliance Sport Alsace / SCABB – Vichy.

Pour rappel une équipe d’une division inférieure à son adversaire démarre la rencontre avec un avantage de 7 points d’avance. Dans le cas du BB Marmande, qui évolue deux divisions en dessous de l’EBPLO, il y aura 14 points d’avance.

Programme du 1er tour de la Coupe de France

Vendredi 12 septembre à 20h00 :

  • Lyon SO (NM1) – Saint Vallier (NM1)
  • Les Sables d’Olonne (NM1) – Poitiers (Elite 2)
  • Angers (NM1) – Challans (Elite 2)
  • Tours (NM1) – Caen (Elite 2)
  • Le Havre (NM1) – Rouen (Elite 2)
  • Orchies (NM1) – Levallois (NM1)
  • Charleville-Mézières (NM1) – Metz (NM1)
  • Mulhouse (NM1) – Besançon (NM1)

Vendredi 12 septembre à 20h30 :

  • Saint-Chamond-Andrézieux (Elite 2) – Vichy (Elite 2)
  • Toulouse (NM1) – Tarbes-Lourdes (NM1)
  • Pays de Fougères (NM1) – Lorient (NM1)
  • Pays Salonais Basket 13 (NM1) – Antibes (Elite 2)

Samedi 13 septembre à 17h00 :

  • Poissy (NM1) – Val de Seine (NM1)

Samedi 13 septembre à 18h30 :

  • Châlons-Reims (Elite 2) – Gries-Souffel (Elite 2)

Samedi 13 septembre à 19h00 :

Samedi 13 septembre à 20h00 :

  • Fos-sur-Mer (NM1) – Hyères-Toulon (Elite 2)
  • Beayssac-Beaupuy-Marmande (NM2) – Pau-lacq-Orthez (Elite 2)
  • Rennes (NM1) – Nantes (Elite 2)
  • Vitré (NM1) – Quimper (Elite 2)
  • Chartres (NM1) – Evreux (Elite 2)
  • Blois (Elite 2) – Orléans (Elite 2)
  • Boulogne-sur-mer (NM1) – Denain (Elite 2)
  • Loon Plage (NM1) – Berck Rang du Fliers (NM1)
Image Lilian Bordron
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
