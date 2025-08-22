Recherche
EuroLeague

Forfait pour l’EuroBasket, Vincent Poirier va en plus louper toute la fin d’année 2025 !

EuroLeague - Blessé au genou durant la préparation à l'EuroBasket avec l'équipe de France, Vincent Poirier est touché pour une durée d'environ 4 mois. Le pivot de l'Anadolu Efes Istanbul va ainsi manquer la fin d'année 2025.
00h00
Forfait pour l’EuroBasket, Vincent Poirier va en plus louper toute la fin d’année 2025 !

Vincent Poirier s’est blessé lors du match de préparation contre la Grande-Bretagne le 8 août dernier.

Crédit photo : Guillaume Poumarède

À croire que Vincent Poirier (2,13 m, 31 ans) est définitivement maudit avec les Bleus ces dernières années. L’intérieur ne cesse de voir ses aventures tricolores anéanties avant même d’avoir commencé. Forfait pour l’EuroBasket 2025 en raison d’une blessure au genou contractée lors du second match de préparation contre la Grande-Bretagne à Pau le 8 août dernier, le diagnostic est tombé concernant le joueur de l’Anadolu Efes. Ce dernier va être absent au minimum 4 mois, compromettant toute sa fin d’année 2025.

Une malchance récurrente avec les Bleus

Ainsi, en plus d’avoir vu une nouvelle opportunité en Bleu s’envoler, Vincent Poirier va louper la première moitié de la saison 2025-2026. Ce qui vient illustrer un peu plus la malchance du Francilien avec l’équipe de France. Recalé en 2023 pour la Coupe du Monde au profit de Mathias Lessort, l’intérieur a été contraint l’année dernière de renoncer aux Jeux olympiques en raison d’une blessure à la cheville. Déjà blessé en début d’année 2025 pour le rassemblement de février, c’est encore un pépin physique qui va cette fois empêcher Vincent Poirier de prendre part à l’EuroBasket 2025, où il était attendu comme l’un des tauliers.

L’Anadolu Efes va donc devoir débuter la saison 2025-2026 sans l’un de ses piliers défensifs. Dans son communiqué d’annonce, le club turc a précisé la situation de son joueur. « Notre talentueux joueur, Vincent Poirier, subira une opération en France mardi pour la blessure au genou qu’il a subie en jouant pour l’équipe nationale française. Le joueur devrait être écarté pendant au moins quatre mois, et son retour sur le terrain sera réévalué après l’opération ».

Le quatuor français de l’Anadolu déjà amputé d’un membre

Cette blessure représente un coup dur pour l’Anadolu Efes, qui a construit un quatuor tricolore cet été (avec Beaubois, Cordinier et Dessert) et qui va devoir probablement retourner sur le marché des transferts pour compenser cette perte majeure dans la raquette, qui comptait sur les qualités défensives et l’expérience de l’international français. Lors de la saison 2024-2025 d’EuroLeague, Vincent Poirier avait affiché des statistiques solides avec 9,5 points, 5 rebonds et 1,3 contre de moyenne en 21 minutes de jeu en moyenne.

Vincent Poirier ici au dunk à Pau lors du match de préparation contre la Grande-Bretagne : certainement sa dernière apparition sur un terrain en 2025. (Photo : Guillaume Poumarède)
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
France
France
