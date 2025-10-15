Le Mans frustre Gran Canaria mais s’incline encore de peu en BCL

Le Mans Sarthe Basket n’a pas démérité à Gran Canaria. Une semaine après avoir chuté d’un point en Serbie, Le Mans s’est encore incliné sur le fil (73-68) ce mercredi 15 octobre pour la 2e journée de la Ligue des Champions (BCL). Longtemps dans le coup face à un adversaire taillé pour le titre, les hommes de Guillaume Vizade ont encore montré de la combativité, mais ont payé leurs pertes de balle et un début de match trop timide.

Le Mans s’accroche malgré un début compliqué

Face à un effectif canarien riche en talents européens, le MSB avait pourtant bien démarré, porté par son collectif et un Jonathan Jeanne en réussite à l’intérieur. Mais trop maladroit et vite sanctionné par les fautes – notamment Trevor Hudgins, rapidement contraint de rejoindre le banc – Le Mans a laissé Gran Canaria prendre les commandes à la pause (46-39).

Le manque d’intensité défensive dans les premières minutes a coûté cher. « On les a laissés s’installer dans le match, prendre confiance. Il n’y avait pas assez d’intensité de notre côté », a regretté Guillaume Vizade, cité par Ouest-France. « On les a laissés marquer trop de paniers faciles en première période. »

Hudgins rallume la flamme, mais Gran Canaria tient bon

Au retour des vestiaires, le meneur américain s’est réveillé, enchaînant trois tirs primés pour ramener les siens à une possession (59-58, 30’). Porté par un 12-0 salvateur, Le Mans a alors retrouvé son mordant et cru pouvoir créer la surprise. Mais les locaux, guidés par Andrew Albicy et Isaiah Wong (18 points), ont repris le contrôle dans un dernier quart-temps plus fermé.

« C’était une belle bataille. On a commencé trop doucement, puis on s’est mis à jouer plus dur, mais on échoue de peu », a résumé Shannon Bogues dans les colonnes d’Ouest-France.

Gran Canaria a ainsi validé son deuxième succès de suite (73-68), tandis que Le Mans enchaîne une deuxième défaite frustrante à l’extérieur. Les Sarthois devront désormais impérativement réagir mardi prochain à Antarès contre le Benfica Lisbonne, un match déjà capital pour la qualification.