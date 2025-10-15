Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
BCL

Marcus Santos-Silva revit à Nymburk : l’ancien intérieur de Saint-Quentin tutoie un record historique de BCL !

Irréprochable contre l'Élan Chalon (15 points et 19 rebonds), Marcus Santos-Silva a signé la deuxième meilleure performance de l'histoire de la Basketball Champions League aux rebonds. La preuve que son début de saison à Nymburk est loin de ses standards saint-quentinois...
|
00h00
Résumé
Écouter
Marcus Santos-Silva revit à Nymburk : l’ancien intérieur de Saint-Quentin tutoie un record historique de BCL !

Marcus Santos-Silva, héros malheureux de la défaite de Nymburk contre Chalon-sur-Saône

Crédit photo : FIBA

Si des Chalonnais se souvenaient du Marcus Santos-Silva qui avait croisé leur route la saison dernière avec le SQBB (0 point et 2 rebonds à l’aller, 0 point et 1 rebond au retour), ils ont eu de quoi être surpris en le revoyant mardi soir en Champions League…

Si l’Élan est reparti de Nymburk avec une précieuse deuxième victoire (97-95), l’ancien… footballeur américain a livré une prestation majuscule (15 points, 19 rebonds et 3 interceptions en 34 minutes), son deuxième double-double en deux matchs de BCL, qui lui a quasiment permis de battre un record historique de la compétition européenne.

Marcus SANTOS-SILVA
Marcus SANTOS-SILVA
15
PTS
19
REB
0
PDE
Logo Basketball Champions League
ERA
95 97
CHA

Ses 19 rebonds (dont 10 offensifs) constituent la deuxième meilleure performance de tous les temps en Champions League (compétition créée en 2016), derrière les 22 prises de David Dudzinski (Anvers) en 2019/20, seul joueur à avoir dépassé les 20 rebonds. On n’avait plus vu pareille moisson en BCL depuis janvier 2020 avec Dyshawn Pierre, champion d’Europe en titre avec le Fenerbahçe, à l’époque à Sassari.

Rookie convaincant du Lille Métropole Basket en 2023/24, Marcus Santos-Silva avait raté son grand saut de la Pro B à la Champions League la saison dernière avec Saint-Quentin, devant se contenter de 2,7 points et 3,9 rebonds de moyenne, avec deux pointes à 5 rebonds, « seulement »…

LIRE AUSSI

Les meilleures performances historiques aux rebonds en BCL :

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
Chalon
Chalon
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
pauldoux
On a dû louper un truc...pas le bon endroit au bon moment
Répondre
(0) J'aime
Livenews
Les vainqueurs du premier Young Star Game, en janvier 2025
Betclic ELITE
00h00Le Young Star Game 2026 se tiendra les 3 et 4 mars à Levallois
Basketball Champions League
00h00Marcus Santos-Silva revit à Nymburk : l’ancien intérieur de Saint-Quentin tutoie un record historique de BCL !
EuroLeague
00h00Melvin Ajinça de retour pour Panathinaïkos – ASVEL
À l’étranger
00h00Un quatrième tricolore à Majorque : le Fibwi Palma entretient sa tradition française
Qualif' Coupe du Monde
00h00Et si Julien Mahé devenait le prochain sélectionneur de la Belgique ?
EuroLeague
00h00Malgré l’intérêt de Spanoulis, Joffrey Lauvergne à la découverte du Koweït : « C’est l’opportunité que j’attendais ! »
EuroBasket masculin
00h00La sélection britannique temporairement exclue par la FIBA !
Basket fauteuil
00h00Les Bleus qualifiés pour les quarts de finale du championnat d’Europe
EuroLeague
00h00[Vidéo] Isaïa Cordinier super clutch face à l’Olympiakos !
Betclic ELITE
00h00Alexandre Chassang s’entraîne avec la JDA Dijon
1 / 0
Livenews NBA
Guerschon Yabusele et New York ont perdu à domicile contre Washington ce lundi 13 octobre
NBA
00h00Avec Yabusele et Dadiet titulaires, les Knicks ont été dominés par Washington
Joan Beringer
NBA
00h00Joan Beringer signe un double-double pour sa première titularisation avec Minnesota
Victor Wembanyama a été dominant face à Indiana ce lundi 13 octobre en présaison NBA
NBA
00h00Victor Wembanyama monte encore en puissance : 27 points et 11 rebonds contre Indiana
NBA
00h00Une opportunité sur un nouveau poste pour Maxime Raynaud suite à une blessure ?
Nolan Traore a profité de l'absence d'Egor Demin, ici à sa droite, lors des matches de Brooklyn en Chine
NBA
00h00Nolan Traoré encore titulaire mais toujours en apprentissage avec Brooklyn
Noah Penda a joué 23 minutes dans la victoire d'Orlando contre Miami
NBA
00h00Noah Penda continue de séduire en présaison avec Orlando
Killian Hayes en défense sur Yuki Kawamura lors de Cleveland - Chicago
NBA
00h00[Vidéo] Killian Hayes se montre avec Cleveland face aux Boston Celtics
Giannis Antetokounmpo, Alex Antetokounmpo et Thanasis Antetokounmpo sont réunis chez les Bucks
NBA
00h00Trois frères dans une même équipe NBA : les Bucks écrivent l’histoire !
NBA
00h00[Vidéo] Olivier Sarr réussit un buzzer-beater face à son frère Alexandre !
NBA
00h00Alex et Olivier Sarr vont s’affronter pour la première fois : « C’est un moment dont tu rêves quand tu es petit »
1 / 0