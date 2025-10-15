Marcus Santos-Silva revit à Nymburk : l’ancien intérieur de Saint-Quentin tutoie un record historique de BCL !

Si des Chalonnais se souvenaient du Marcus Santos-Silva qui avait croisé leur route la saison dernière avec le SQBB (0 point et 2 rebonds à l’aller, 0 point et 1 rebond au retour), ils ont eu de quoi être surpris en le revoyant mardi soir en Champions League…

Si l’Élan est reparti de Nymburk avec une précieuse deuxième victoire (97-95), l’ancien… footballeur américain a livré une prestation majuscule (15 points, 19 rebonds et 3 interceptions en 34 minutes), son deuxième double-double en deux matchs de BCL, qui lui a quasiment permis de battre un record historique de la compétition européenne.

Ses 19 rebonds (dont 10 offensifs) constituent la deuxième meilleure performance de tous les temps en Champions League (compétition créée en 2016), derrière les 22 prises de David Dudzinski (Anvers) en 2019/20, seul joueur à avoir dépassé les 20 rebonds. On n’avait plus vu pareille moisson en BCL depuis janvier 2020 avec Dyshawn Pierre, champion d’Europe en titre avec le Fenerbahçe, à l’époque à Sassari.

Rookie convaincant du Lille Métropole Basket en 2023/24, Marcus Santos-Silva avait raté son grand saut de la Pro B à la Champions League la saison dernière avec Saint-Quentin, devant se contenter de 2,7 points et 3,9 rebonds de moyenne, avec deux pointes à 5 rebonds, « seulement »…

Les meilleures performances historiques aux rebonds en BCL :