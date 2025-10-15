Recherche
EuroLeague

La foudre Nadir Hifi tombe cette fois sur Baskonia : record de points et victoire parisienne !

EuroLeague - Match fantastique de Nadir Hifi, qui bat déjà son record de points en EuroLeague (29). Les 50 points marqués en combiné avec Justin Robinson ont permis à Paris de largement l'emporter à domicile contre Baskonia (105-87).
00h00
La foudre Nadir Hifi tombe cette fois sur Baskonia : record de points et victoire parisienne !

Nadir Hifi était en fusion ce soir à l’Adidas Arena

Crédit photo : EuroLeague

Le Paris Basketball n’est pas bien loin du sans-fautes sur ce début de saison en EuroLeague. Depuis leur défaite (logique) chez les champions en titre du Fenerbahçe, les Parisiens ont remporté trois belles victoires européennes, contre le Maccabi Tel-Aviv, la Virtus Bologne et ce soir Baskonia. Ce tout nouvel effectif guidé par son nouveau coach montre déjà des signaux très positifs. Mais c’est surtout l’un des rares survivants de la saison dernière qui fait très forte impression. Déjà dominant les dernières semaines, Nadir Hifi (1,85 m, 23 ans) a tout simplement explosé les compteurs ce soir à l’Adidas Arena. 29 points, battant son record de quatre unités, en 23 petites minutes. De quoi le propulser encore plus loin en tête du classement des meilleurs scoreurs de l’EuroLeague.

– Journée 4

Tournée de donuts

29 points à 11/18 aux tirs (dont 3/9 à 3-points), 5 passes décisives, 4 interceptions et 0 turnover, pour 32 d’évaluation. Voilà la ligne statistique complète de Nadir Hifi, qui a été complet et très propre dans le jeu, en plus d’apporter le scoring indispensable à cette équipe. Cela ressemble tout simplement à la meilleure performance de sa carrière en EuroLeague. Ses trois paniers à mi-distance en 30 secondes à la fin du premier quart, ou encore son 3-points digne d’une cerise sur le gâteau à 23 secondes du terme resteront en mémoire.

Nadir HIFI
Nadir HIFI
29
PTS
1
REB
5
PDE
Logo EuroLeague
PAR
105 87
BAS

Sauf que pour lui, ce dernier tir a un goût doux-amer. Pour cause, vu qu’il a permis à son équipe de passer au-delà des 100 points, cela signifie que le petit prince parisien devra payer et ramener des donuts à toute son équipe lors du prochain rassemblement. « C’est une tradition qu’on a, c’est marrant d’en faire partie. J’en dois déjà une tournée à cause du dernier match en championnat, donc je suis content qu’il soit avec moi ! » a expliqué Justin Robinson après la rencontre. Le combo-guard américain a lui aussi mine de rien marqué 21 points avec 11 lancers-francs, même si cela sera éclipsé par les 29 de son coéquipier.

Justin ROBINSON
Justin ROBINSON
21
PTS
2
REB
4
PDE
Logo EuroLeague
PAR
105 87
BAS

« C’était une bonne soirée oui [sourires]. C’est une super performance, pas seulement individuellement mais aussi collectivement. On a eu des hauts et des bas, mais au bout du compte on a réussi à trouver un moyen de l’emporter… On a eu un super run dans le troisième quart-temps, tout le monde était impliqué. C’est le plus important pour nous… Content d’avoir dépassé les 100 points ? Non, parce que c’est moi qui vais devoir ramener des donuts à l’équipe maintenant [rires] »

Nadir Hifi au micro de l’EuroLeague après la rencontre

Performance collective

Au-delà de la performance de ses deux arrières, l’équipe parisienne a été solide. Devant au score pendant trois quart-temps mais toujours avec moins de 10 points d’avance, les Parisiens ont enfin pris le large dans le dernier quart-temps. « En première période, on créait des bons tirs mais on n’arrivait pas à les rentrer. En deuxième période, on a réussi à enchaîner des bonnes possessions défensives, et ça nous a donné confiance pour la suite. Seba Herrera et Nadir Hifi ont réussi des tirs importants » a analysé le coach Francesco Tabellini après la rencontre.

Il faut dire qu’un événement a aussi joué : la blessure du meneur basque Trent Forrest. Ce dernier, passé par la NBA pendant quatre, compilait quasiment 12 points, 5 rebonds et 6 passes décisives en EuroLeague sur ce début de saison. Ce soir, il n’a pu jouer que 11 minutes avant de se blesser. Le Français Timothé Luwawu-Cabarrot a pris son relais au scoring avec 20 points.

Timothé LUWAWU-CABARROT
Timothé LUWAWU-CABARROT
20
PTS
0
REB
1
PDE
Logo EuroLeague
PAR
105 87
BAS

Côté Paris Basketball, tout le monde a été au rendez-vous. Le shooteur chilien Sebastian Herrera a marqué 4 de ses 8 tentatives à 3-points pour terminer à 14 points. Amath M’Baye (10 points) était lui déchaîné, avec une grosse tentative de poster sur Hamidou Diallo (15 points), ou encore du trashtalking en fin de match sur son vis-à-vis Tadas Sedekerskis (11 points). Les champions de France 2025 se sont échangés 18 passes décisives, ont volé 14 rebonds offensifs, et tiré à 67% à deux-points et à 36% à trois-points. Une performance complète, encourageante, dans la lignée des deux derniers matchs européens (voire des trois). Après quatre journées, ils sont actuellement en quatrième position du classement.

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
Commentaires

samuel92
Beau succès des parisiens après la déception du match contre Monaco. Logiquement, ce début de saison est compliqué avec les gros matchs qui s'enchaînent mais l'équipe progresse et le retour de Robinson lui donne plus de cohérence. Nadir joue son rôle à merveille, il.est parti pour faire une très grosse saison, Amath, Willis, Herrera et Morgan sont efficaces. Faye, Cavalière et Dokossi font un gros boulot dans la raquette. Maintenant, il faudrait que Ayayi et Bako se montrent davantage pour faire monter l'équipe d'un cran. Déjà 3 victoires en EL. C'est top pour la confiance.
grotext
Qu’est ce qu’il fait plaisir Nadir Hifi en ce début de saison ! Il a vraiment passé un cap et n’est pas qu’un sniper sans peur et sans reproche.
