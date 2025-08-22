Recherche
NBA

Derrick Rose rejoint Jordan et Pippen : son maillot retiré par les Chicago Bulls en 2026

Les Chicago Bulls ont officialisé la date de retrait du maillot de Derrick Rose. Le plus jeune MVP de l'histoire de la NBA verra son numéro 1 rejoindre les légendes au United Center lors du match contre Boston.
00h00
Derrick Rose rejoint Jordan et Pippen : son maillot retiré par les Chicago Bulls en 2026

Derrick Rose sous le maillot des Chicago Bulls en finale de Conférence Est face à Philadelphie lors des playoffs 2012

Crédit photo : © Dennis Wierzbicki-Imagn Images

L’histoire entre Derrick Rose et Chicago Bulls s’apprête à connaître son apothéose. Les Bulls ont annoncé jeudi que la cérémonie de retrait du maillot de leur ancien meneur aura lieu le 24 janvier 2026, lors de la réception des Boston Celtics au United Center. Une date qui marquera définitivement l’entrée de « Pooh » dans la légende de la franchise.

 

Le numéro 1 de Derrick Rose rejoindra ainsi les maillots retirés des plus grandes figures de l’histoire des Bulls : le 23 de Michael Jordan, le 33 de Scottie Pippen, le 4 de Jerry Sloan et le 10 de Bob Love. Une reconnaissance qui témoigne de l’impact extraordinaire du natif de Chicago sur sa franchise de cœur.

Drafté en première position en 2008, Rose a révolutionné le jeu des Bulls pendant sept saisons. Élu Rookie de l’année en 2009, il a décroché le titre de MVP en 2011 à seulement 22 ans, 6 mois et 30 jours, devenant ainsi le plus jeune lauréat de l’histoire de la NBA. Cette même année, il avait mené Chicago jusqu’en finale de Conférence Est avec un bilan de 62 victoires en saison régulière.

Ému par cette annonce, Rose a réagi sur ses réseaux sociaux : « Le jeu m’a donné plus que je n’aurais jamais pu l’imaginer. D’Englewood aux bannières, mon histoire a toujours été de rendre la ville fière. Ce n’est pas pour moi, c’est pour Chicago. »

Une carrière marquée par l’excellence malgré les blessures

En sept saisons sous le maillot rouge des Bulls, Derrick Rose a compilé des moyennes de 19,7 points et 6,2 passes décisives par match. Trois fois All-Star (2010-2012), il a qualifié Chicago pour les play-offs à six reprises. Sa carrière a malheureusement été entachée par de nombreuses blessures, notamment la rupture du ligament croisé antérieur en 2012 qui l’avait privé de toute la saison 2012-2013.

Les Bulls ont également annoncé qu’ils célébreront Rose tout au long de la saison avec des figurines collector distribuées lors de quatre matchs, commémorant ses moments les plus marquants. La cérémonie du 24 janvier s’annonce déjà comme l’un des événements les plus attendus de la saison, avec des prix de billets atteignant des records selon TickPick.

Après des passages à New York, Cleveland, Minnesota, Detroit et Memphis, Rose avait pris sa retraite en septembre 2024. Son héritage à Chicago reste intact, celui d’un enfant du pays qui a redonné espoir à une franchise en quête d’identité après l’ère Jordan.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
T-shirt offcourt

