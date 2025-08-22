Leïla Lacan continue à sauter sur tous les ballons : Connecticut signe enfin deux victoires consécutives !

Depuis la mi-août, Connecticut fait « légèrement » valoir le surnom de sa franchise, le « Sun ». Si il faudra encore patienter avant de voir de belles et grandes éclaircies autour de Uncasville et de son équipe de basket, Rachid Méziane et ses joueuses traversent en tout cas leur meilleure période dans cet exercice 2025 de la WNBA. Connecticut a en effet remporté trois de ses quatre derniers matchs, avec notamment une 2e victoire consécutive contre Washington ce vendredi 22 août, enchaînant pour la première fois deux succès.

Lacan assume son statut de meilleure intercepteuse

Le back-to-back face à Washington a souri à Leïla Lacan et ses partenaires. Déjà vainqueur dans la capitale des États-Unis 48 heures auparavant (69-80), le Sun a remis ça vendredi 22 août, en étant encore moins permissif défensivement (67-56). Cela, Connecticut le doit en partie à sa chipeuse de ballons professionnelle, Leila Lacan.

Meilleure intercepteuse de la Ligue depuis son arrivée début juillet (2,3 interceptions de moyenne), l’internationale française a de nouveau assumé son statut, avec 5 ballons volés en 37 minutes de jeu. Plus en difficulté aux tirs (5 points à 2/9), comme sa compatriote Bria Hartley (3 points à 1/6), elles ont pu compter sur le gros match de leur pivot Tina Charles (21 points à 9/14) pour assurer le scoring.

Toujours dernier de la Ligue malgré tout

Même si Connecticut reste dernier bilan de toute la WNBA (8 victoires – 27 défaites), le Sun se rapproche de ses concurrents et pourrait bien céder son bonnet d’âne à l’une de ses récentes victimes, le Chicago Sky (9 victoires – 26 défaites), ou les Dallas Wings de Paige Bueckers (9 victoires – 27 défaites)