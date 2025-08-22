Lucas Bourhis abonné aux relégations : « Je pense que ce n’est pas mérité »

La statistique est terrible. Sur ses quatre dernières saisons, Lucas Bourhis a connu la bagatelle de… quatre relégations. L’une n’était pas de son fait, n’étant pas une descente sportive, avec la disparition du Lille Métropole Basket en 2024.

Reste que le Tourangeau est abonné à la défaite depuis son retour en Pro B en 2021. Avec lui, Rouen (2022), Quimper (2023) et Fos-Provence sont tous descendus en Nationale 1.

PROFIL JOUEUR Lucas BOURHIS Poste(s): Meneur Taille: 175 cm Âge: 25 ans (09/02/2000) Nationalités: Stats 2024-2025 / ELITE 2 PTS 8,4 #109 REB 1,9 #206 PD 5,1 #7

« Je fais beaucoup de choses pour éviter cela »

Parfois, il n’avait pas grand chose à se reprocher, comme en 2021/22 lorsqu’il était dans le Top 10 des meilleurs marqueurs de Pro B (15,2 points de moyenne). Parfois un peu plus, comme au printemps dernier, lorsqu’il a traversé un gros creux avec les BYers, essoufflé physiquement et mentalement. Reste que la terrible série ne s’est pas enrayée…

« Je pense que ce n’est pas mérité, car je fais beaucoup de choses pour éviter cela », souffle-t-il au micro de La Nouvelle République du Centre-Ouest. « Cet été, après la saison, c’était compliqué à digérer. Heureusement qu’il y avait ma famille et mes proches, qui m’ont aidé, et l’arrivée de mon fils qui m’a fait oublier tout ça. »

« Nantes, parce que je voulais aller là où je suis désiré »

Une telle spirale n’est pourtant pas une fatalité. Autrefois lui aussi abonné aux relégations (Clermont-Ferrand, Vichy, Bordeaux), Mathieu Guichard l’a prouvé en réalisant ensuite un superbe parcours à Saint-Chamond, même marqué par un titre de champion de France NM1. Sans venir à en espérer une stabilité similaire à Nantes, où il s’est engagé jusqu’en 2027, Lucas Bourhis compte bien inverser la dynamique au NBH.

« J’ai dit à mon agent que je voulais aller là où je suis désiré. Nantes est arrivé très vite. Je n’avais pas 10.000 choix, mais je n’en avais pas besoin, car j’ai senti de bonnes choses avec Nantes. Le NBH a fait un beau parcours sur la deuxième partie de saison après avoir très mal commencé. J’espère qu’on sera dans cette continuité. »

Cela a commencé mercredi par une première victoire amicale contre Les Sables Vendée (93-75), où il a apporté son écot en 24 minutes de jeu (7 points et 3 passes décisives).