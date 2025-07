Le club champion d’Europe 2025 recrute un élément clé du Paris Basketball

Après deux années abouties avec le Paris Basketball, couronnées par un titre de champion de France et une participation historique à l’EuroLeague, Mikael Jantunen (2,04 m, 25 ans) rejoint l’élite du continent. L’ailier-fort finlandais s’est engagé pour deux saisons avec le Fenerbahçe Istanbul, récent vainqueur de l’EuroLeague 2025 et tombeur de Paris en quarts de finale de la compétition.

Le Fenerbahçe attire un cadre du Paris Basketball

Alors que Paris Basketball vient de clore la plus belle saison de son histoire, avec notamment un sacre en Betclic ELITE et une première participation remarquée en EuroLeague, l’équipe de Tiago Splitter perd l’un de ses hommes de base. Mikael Jantunen, arrivé dans la capitale à l’été 2023, a rapidement trouvé sa place dans le collectif parisien, enchaînant les performances solides sur les deux fronts.

En 2024-2025, le Finlandais a disputé l’ensemble des 38 matchs d’EuroLeague avec une ligne de stats solide : 7,5 points, 4,8 rebonds et 1 passe décisive par match, à des pourcentages très efficaces (63,2% à 2-points, 38,8% à 3-points, 82,4% aux lancers-francs). En championnat, il a également pesé dans la conquête du titre national, avec 7,5 points et 4,2 rebonds en 33 matchs.

PROFIL JOUEUR Mikael JANTUNEN Poste(s): Ailier Fort Taille: 204 cm Âge: 25 ans (20/04/2000) Nationalités: Stats 2024-2025 / Betclic ELITE PTS 7,5 #116 REB 4,2 #52 PD 0,9 #149

Une belle progression européenne

Passé par le HBA-Marsky Helsinki, puis par la NCAA (Utah), Jantunen a progressivement gravi les échelons européens. Champion de Belgique avec Ostende, puis joueur majeur à Trévise en Italie, il a franchi un nouveau cap à Paris, où il a aussi remporté l’EuroCup et la Leaders Cup en 2024.

« Grâce à son énergie, sa mobilité et sa polyvalence offensive, Mikael Jantunen a apporté une réelle plus-value au Paris Basketball », a résumé le communiqué du Fenerbahçe, qui espère que le joueur contribuera aux futures ambitions du club stambouliote. Ce dernier vient de perdre l’arrière Marko Guduric (parti à Milan) et renforce donc son secteur intérieur avec un profil complémentaire et expérimenté malgré son jeune âge.

Un nouveau défi de haut niveau

Avec cette signature, Mikael Jantunen rejoint un club qui vise chaque année les sommets de l’EuroLeague. Il retrouvera donc la scène européenne avec un statut encore renforcé et l’ambition de poursuivre sa progression sous les couleurs jaune et bleu.