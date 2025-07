Un international français de l’Espagne à l’ASVEL ?

Bodian Massa (2,08 m, 27 ans) ne portera plus les couleurs de Manresa. Le club catalan a choisi de ne pas activer l’option de sa deuxième année de contrat. L’international français, passé notamment par Fos-sur-Mer, Strasbourg et Bourg-en-Bresse, est aujourd’hui à la recherche d’un nouveau défi. Selon nos informations, l’ASVEL est en discussion avancée pour enrôler le pivot, une information également partagée par le journaliste basque Óscar Herreros et plus tôt par le compte X EuroLeague France. Au moins un autre club espagnol se positionne également sur le Marseillais.

Bodian Massa fa el salt a #Euroleague L’interior del Baxi Manresa té a punt el seu fitxatge per l’Asvel i tornarà al seu país #LigaEndesa pic.twitter.com/WqsUXhvo0I — Óscar Herreros (@oscarherreros) July 3, 2025

L’ASVEL se positionne pour rapatrier Bodian Massa

Après une saison mitigée mais correcte à Manresa, Bodian Massa est de retour sur le marché. En Liga Endesa, le pivot bucco-rhodanien a compilé 5,4 points, 5,5 rebonds et 1,1 passe décisive de moyenne sur 28 matchs. En BCL, il a légèrement haussé son niveau avec 6,4 points, 4,3 rebonds et 1,2 passe décisive en 9 rencontres.

Arrivé à Manresa à l’été 2024 après un passage par Bourg-en-Bresse, Massa n’a pas été conservé par le club catalan. Une décision liée à une clause contractuelle, qui laisse libre le joueur formé sur le tard dans la région marseillaise.

🔓 𝑨𝒅𝒆́𝒖 𝒂 𝑩𝒐𝒅𝒊𝒂𝒏 𝑴𝒂𝒔𝒔𝒂

🛫 El pivot francès seguirà la seva carrera lluny de #Manresa després d'aquesta temporada

🙏 Gràcies per tot i molta sort!

🇫🇷 Merci et bonne chance, Bodian! pic.twitter.com/cW5EAkS1Om — BAXI Manresa (@BasquetManresa) July 3, 2025

Une trajectoire constante depuis la Pro B

Bodian Massa s’est révélé progressivement dans le basket professionnel. Passé par le centre de formation de Fos Provence Basket, il a découvert la Pro B dès 2017 avant d’exploser lors de la saison 2020-2021 (champion de Pro B et vainqueur de la Leaders Cup). Ses performances lui ont ouvert les portes de la Betclic ÉLITE, avec une première saison remarquée (9,5 points et 7,2 rebonds) qui l’a propulsé à Strasbourg, puis à Bourg-en-Bresse.

Ses bonnes prestations avec la SIG lui ont permis d’intégrer le groupe France lors de la fenêtre internationale de février 2023, aux côtés de Victor Wembanyama.

Libre et recherché, le pivot au profil défensif et solide dans le combat sous les cercles pourrait retrouver l’élite française dès l’été 2025. L’ASVEL, qui souhaite étoffer sa raquette après le départ de Neal Sako pour Valence, ferait venir, en le recrutant, un joueur connaissant déjà la Betclic ÉLITE. Mais deux autres clubs sont également sur le dossier, notamment en Espagne.