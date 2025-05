Gabby Williams confirme son forfait pour l’EuroBasket, Dominique Malonga renonce également !

La confirmation ne s’est pas faite attendre. Quelques heures après les révélations de L’Équipe, Gabby Williams a officialisé son forfait pour l’EuroBasket 2025, prévu du 18 au 29 juin en Grèce.

« Après mûre réflexion, j’ai pris la difficile décision de ne pas participer à l’EuroBasket 2025″, a-t-elle publié en story sur Instagram. « C’est un choix personnel que je n’ai pas pris à la légère, et je resterai la première supportrice de l’équipe de France. Je souhaite le meilleur à mes coéquipières et au staff pour la compétition. »

Malonga ne voulait pas « faire les choses à moitié »

Puisqu’un coup dur n’arrive jamais seule, la vice-championne olympique a été imitée dans la foulée par sa nouvelle coéquipière à Seattle, Dominique Malonga (1,97 m, 19 ans). Numéro 2 de la draft, l’ancienne intérieure de l’ASVEL avait déjà largement laissé filtrer ses doutes au micro de First Team la semaine dernière. « Le but avec l’équipe de France, c’est aussi de bien faire les choses, pas tout faire à moitié. Si je suis absente plus de 21 jours cette saison ne compte pas. La question se pose, le training camp a déjà commencé, je n’y suis pas. Les jours que j’ai déjà ratés comptent dans ces 21 jours, ça me laisse peu de jours pour aller à l’Euro. Je vais aller dans ma franchise, discuter avec eux, ils sont en discussion avec la FFBB pour voir ce qui est faisable. Le but c’est de tout donner pour l’équipe de France. Pour faire les choses dans le respect. Mais si c’est arriver la veille de la compétition sans avoir préparé… mon but c’est de prendre la meilleure décision par rapport à ce contexte, tout en montrant toujours le plus grand respect à ce maillot. »

L’avènement du phénomène Malonga, douzième joueuse à Paris 2024, attendra donc en équipe de France. « C’est avec le cœur lourd et après une réflexion de plusieurs semaines que j’ai décidé de déclarer forfait pour l’EuroBasket 2025″, a-t-elle communiqué sur Instagram. « Face au contexte d’une saison particulière et primordiale pour la suite de ma carrière, je me devais de faire un choix et c’est principalement la fierté et l’amour que je porte au maillot France qui m’ont fait prendre cette décision Je veux honorer chaque sélection de la meilleure des manières et je sais que cela n’est malheureusement pas possible cet été donc je préfère laisser la place à celles qui sauront le faire de la préparation à la compétition. Merci au sélectionneur et à la fédération d’avoir été compréhensifs face à cette décision. Je souhaite le meilleur à cette merveilleuse équipe que je supporterai et qui, je suis sûre, va réaliser quelque chose de grand. Allez la France ! »

À une semaine du début de la préparation, qui s’annonce particulièrement chaotique, le staff de l’équipe de France doit donc gérer avec l’officialisation de deux forfaits majeurs en l’espace de 24h. Avec la crainte qu’il ne s’agisse malheureusement pas de cas isolés…