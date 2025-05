Gabby Williams devrait déclarer forfait pour l’EuroBasket 2025 !

Est-ce la première annonce d’une longue litanie de forfaits ? Si l’on en croit L’Équipe, qui cite également le nom de Dominique Malonga, il faut malheureusement craindre que oui… Selon les informations du quotidien sportif, Gabby Williams devrait prochainement officialiser son forfait pour l’EuroBasket 2025, prévu du 18 au 29 juin au Pirée.

Un immense coup dur pour l’équipe de France dans la quête de sa troisième couronne continentale, avec ce titre européen qui fuit inlassablement les Bleues depuis 2009. Devenue une figure du sport tricolore lors des derniers Jeux Olympiques, qui ont fait connaître son nom auprès du grand public, la Franco-Américaine avait failli porter les Bleues vers le titre suprême, héroïque en finale face aux États-Unis (19 points, 7 rebonds et 3 interceptions), meilleure défenseure du tournoi et dans le meilleur cinq du tournoi (15,5 points à 48%, 4,7 rebonds et 4,8 passes décisives).

Un forfait lié à la WNBA

Déjà absente du championnat d’Europe 2023, l’ailière du Fenerbahçe Istanbul va ainsi privilégier sa saison WNBA avec Seattle, qui lui a offert un contrat supermax d’un an en la désignant « core player ». Elle sera libre à l’issue de la saison, et donc éligible à des niveaux de rémunération bien plus élevés en vertu de la nouvelle convention collective.

Cependant, cette dernière est de plus en plus contraignante pour les joueuses souhaitant évoluer en compétition internationale. Elles ne peuvent être libérées que deux semaines avant le coup d’envoi de celle-ci et ne peuvent pas cumuler plus de 21 jours d’absence sur une saison si elles veulent cumuler un an d’ancienneté. Sachant que l’Euro durera 12 jours, cela réduit, en réalité, considérablement le créneau accordé aux sélections. La préparation des Bleues démarrera dimanche prochain à Reims.

« Cela doit vraiment être compliqué pour Aimé (Toupane) je ne suis pas envieuse de sa situation », avait déclaré Gabby Williams à l’AFP, dans une interview relayée par L’Équipe, en marge du Final Six de l’EuroLeague. « Je l’ai vu là et je ne sais pas quoi lui dire. C’est dur pour lui et pour nous. On a des contrats à respecter et en même temps, on veut vraiment gagner cette année. » Mais elle ne sera pas vraisemblablement pas là pour tenter d’y participer…