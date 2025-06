Gabby Williams a encore franchi un cap avec Seattle : « C’est une machine ! »

C’est la meilleure marqueuse tricolore sur ce début de saison WNBA. Gabby Williams (1,80 m, 28 ans), qui vit déjà sa septième saison outre-Atlantique, a encore passé un cap.

PROFIL JOUEUR Gabby WILLIAMS Poste(s): Ailier Fort Taille: 180 cm Âge: 28 ans (09/09/1996) Nationalités: Stats 2025-2026 / WNBA PTS 14,5 #26 REB 3,6 #59 PD 3,6 #23

Après deux dernières saisons disputées à moitié à cause de ses obligations en équipe de France, la Franco-Américaine est cette fois arrivée à Seattle dès le début du camp d’entraînement. Ce qui est forcément bénéfique, comme pour sa coéquipière Dominique Malonga, arrivée juste après. Williams va aussi disputer l’ensemble de la saison, ayant fait une croix sur l’EuroBasket. Cette saison est en effet charnière pour la définition de son statut en WNBA. À bientôt 29 ans, elle semble entrer dans son prime, pratiquant le meilleur basket de sa carrière. Et ses statistiques sur ce début de saison avec le Storm la font entrer dans une nouvelle catégorie de joueuse.

Un tir extérieur en progression

La nuit dernière, la native du Nevada a dépassé les 18 points pour la troisième fois de la saison. Et ce malgré une alerte à la cheville qui l’a fait sortir du terrain pendant quelques minutes. Elle a mené son équipe au scoring sur trois des quatre derniers matchs, alors qu’elle partage le ballon avec les multiples All-star Nneka Ogwumike et Skylar Diggins. Cette dernière performance dans une victoire contre Dallas (83-77) permet à Williams d’atteindre les 14,5 points de moyenne à 48,4% aux tirs (dont 43,6% à 3-points), 3,6 rebonds, 3,6 passes décisives, 2,0 interceptions et 0,8 contre en 34 minutes, en 8 matchs. La saison dernière, elle dépassait à peine les 10 points de moyenne, ce qui était déjà son record. Les compliments les plus parlants viennent de Becky Hammon, coach qui l’a affrontée avec Las Vegas :

« C’est flagrant, même aux Jeux Olympiques, elle a pris confiance dans son tir extérieur. Je suis sûre qu’elle a beaucoup travaillé pour ça, tu ne progresses pas comme ça du jour au lendemain. C’est devenue une joueuse difficile à défendre, maintenant que c’est une menace à trois niveaux [tir, drive, passe], et en plus efficace. Tout est en train de cliquer pour elle. Elle est très précieuse pour son équipe, en sachant que défensivement elle peut toujours défendre sur plusieurs postes. C’est une machine ! »

Hammon fait référence aux J.O, pendant lesquels Williams était la leader de l’équipe de Jean-Aimé Toupane, et tentait quasiment 4 tirs à 3-points par match, pour 31,8% de réussite. C’est plus particulièrement la finale contre les États-Unis qui a dû marquer la coach américaine, puisque Williams a réussi 3 de ses 6 tentatives de loin. Sa nouvelle confiance en son tir extérieur se retrouve dans les chiffres. Elle en tente en effet quatre fois plus que pendant sa première saison en WNBA en 2018. Dont de plus en plus en sortie de dribble ou même en transition, preuve de son rôle qui évolue.

« Une confiance inébranlable »

De manière générale, les responsabilités de leader prises avec l’équipe de France lui ont permis de prendre confiance en ses capacités. Elle arrive désormais à reproduire cela en WNBA, et quitte son statut de role-player. « Elle a une confiance inébranlable, qu’elle doit garder pour le reste de sa carrière en WNBA » a déclaré sa coach Noelle Quinn en conférence de presse. Cette dernière est notamment satisfaite de ses progrès à 3-points, et l’encourage à continuer à shooter. Si elle continue sur cette lancée, l’ancienne de l’ASVEL pourrait connaître sa première sélection au All-Star Game cette saison. Elle est actuellement dans le Top 25 des meilleurs scoreuses de la ligue.