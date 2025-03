Jonathan Jeanne de retour au Mans pour trois saisons, c’est officiel

Le Mans Sarthe Basket a officialisé ce lundi la signature du pivot Jonathan Jeanne (2,18 m, 27 ans) pour les trois prochaines saisons. Actuellement sous contrat avec Poitiers en Pro B, il rejoindra son premier club professionnel en juillet prochain. Alors que les rumeurs concernant cette signature couraient depuis de longs mois, le club sarthois a préféré prendre les devants en officialisant la nouvelle.

Un retour aux sources pour Jonathan Jeanne

Formé au MSB après son passage par le Pôle France en Nationale 1, Jonathan Jeanne a fait ses premiers pas chez les professionnels sous les couleurs mancelles en 2015-2016 avant d’être prêté à Nancy. Sa carrière avait ensuite connu un coup d’arrêt après qu’il ait été diagnostiqué avec le syndrome de Marfan, mais le pivot guadeloupéen a su rebondir.

Après des expériences en Espagne et au Danemark, où il s’est illustré par des performances impressionnantes (17 points, 9,3 rebonds de moyenne à Randers), il a retrouvé la France en 2021. Très intéressant à Tarbes-Lourdes en NM1, il a rejoint Poitiers dans la foulée où il a explosé la saison passée.

Une montée en puissance à Poitiers

Moins productif en Nationale 1 en 2022-2023, au point de devenir presque indésirable sur place, Jonathan Jeanne, sous contrat, a finalement été l’auteur d’une solide saison 2023-2024 avec des moyennes de 10,5 points et 4,9 rebonds en seulement 18 minutes. Il a encore pris une nouvelle dimension cette année. Avec des moyennes de 13,8 points, 8,6 rebonds et 1,4 contre, il est aujourd’hui l’un des joueurs les plus dominants de Pro B. Son impact lui permet d’être le deuxième joueur le mieux évalué de la division (18,6 de moyenne) et d’attirer l’attention des clubs de Betclic ÉLITE en plus de formations espagnoles. L’équipe de France lui a également ouvert les portes en tant que partenaire d’entraînement.

Le MSB mise sur son potentiel

Avec ce recrutement, Le Mans prépare déjà l’avenir en s’offrant un intérieur de grande taille, mobile et capable de dominer dans la raquette. Un joueur complémentaire des profils déjà dans l’effectif, tels que Wilfried Yeguete. Le coach Guillaume Vizade s’est réjoui de cette arrivée :

« Nous sommes très heureux d’avoir pu concrétiser la signature de Jonathan. Il réalise une saison très aboutie en Pro B et mérite de basculer au niveau supérieur. Joueur extrêmement mobile pour sa taille, technique et doté de fortes aptitudes dans le jeu aérien, il devrait complètement s’intégrer dans le basket que l’on propose. Au-delà du basket, la force mentale dont il a fait preuve démontre sa résilience et sa capacité à s’accrocher face aux défis qui lui sont proposés. »

D’ici là, Jonathan Jeanne restera concentré sur la fin de saison avec Poitiers, où il espère finir en beauté avant de revenir au Mans.