Nanterre 92 débute son intersaison avec un duo du Pôle France : Hugo Yimga-Moukouri et Yannis Allard

À l’occasion d’une cconférence de presse pour lancer son intersaison 2025, Nanterre 92 a annoncé, en plus de l’officialisation de Julien Mahé comme entraîneur, ses deux premières signatures du mercato: Hugo Yimga-Moukouri (2,02 m, 16 ans), présent devant les journalistes, et Yannis Allard (2,00 m, 18 ans), tous les deux déjà passés par le club francilien dans le passé.

Auteur d’une excellente saison sur le plan personnel avec le Pôle France en NM1, Hugo Yimga-Moukouri était “extrêmement courtisé par la plupart des clubs pros, avec des offres importantes”, décrit le président Frédéric Donnadieu. Passé par Nanterre en U15, son retour n’a “en rien été automatique. Sa signature a été longue, et méritée, ce qui est normal vu sa saison”.

« Il y a eu un sacré consensus sur Hugo Yimga-Moukouri »

Champion de France avec les U15 de Nanterre, l’ailier tournait cette saison à 12,5 points, 4,9 rebonds, 1,2 passe décisive et 1,1 interception en 25 minutes de moyenne, sur ses 38 matchs joués en NM1. Attaquant régulier, défenseur solide, il est aussi capable de pointes au scoring, comme ses 27 points contre Metz en mars dernier. Une “grosse signature” qui sera “une attraction pour la ligue”, anticipe le dirigeant, avant d’ajouter : « Il vient pour jouer avec les pros, et personne d’autre”.

PROFIL JOUEUR Hugo YIMGA-MOUKOURI Poste(s): Ailier Taille: 202 cm Âge: 16 ans (03/07/2008) Nationalités: Stats 2024-2025 / NM1 PTS 12,5 #47 REB 4,9 #54 PD 1,2 #228

Son nouvel entraîneur Julien Mahé confirme : “Il va jouer car il peut jouer au haut-niveau, et il aura des responsabilités. Nous voulons lui offrir un cadre collectif qui l’aidera dans sa progression individuelle”. Coach réputé pour son développement des talents, l’ancien technicien de Saint-Quentin est tombé sous le charme de son nouvel ailier : “Travailler avec des jeunes me tient à cœur, mais il faut bien les choisir. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il y a eu un sacré consensus sur Hugo. Je l’ai découvert il y a quelques mois, sur et en dehors du terrain. C’est un garçon avec des valeurs, un bon mec, qui a envie de bosser. Je suis heureux de travailler avec un si haut potentiel”, sourit-il.

✅ Julien Mahé est le nouvel entraîneur de @Nanterre92 pour les 3 prochaines saisons. ✍🏻 Deux signatures annoncées : Hugo Yimga-Moukouri pour 3 saisons ; et Yannis Allard, signé pour 4 ans et prêté à @SR_Rupella la saison prochaine.

À lire sur @Be_BasketFr ! #BetclicElite pic.twitter.com/ob5m25zFYO — Arthur P. 📰 (@Arthur_Puy) June 3, 2025

Le jeune joueur, qui disposait aussi de projets à l’étranger, a “vraiment eu un coup de cœur pour le club, très familial, où j’ai toujours une petite attache. Je sais que l’infrastructure est bonne, et le projet de jeu défensif et collectif de Julien correspond à mes forces”. Né en 2008, Hugo Yimga-Moukouri doit encore passer son bac en 2026, ce à quoi il porte “beaucoup d’importance”. Justement, “ce qui m’a été proposé pour mon bac m’a convaincu à venir”, souligne-t-il.

Pour suivre les traces de Victor Wembanyama à Nanterre

Il espère ainsi suivre les pas de son modèle : Victor Wembanyama (2,24 m, 21 ans). “Victor est quelqu’un d’exceptionnel, que j’admire beaucoup. L’amour qu’il montre tous les jours pour Nanterre montre à quel point c’est une excellente structure. Le fait qu’il ait été ici et que ça lui ait beaucoup apporté m’a aussi séduit. Il y a des personnes qui peuvent faciliter mon adaptation dans le monde professionnel et m’aider pour mon baccalauréat l’année prochaine, comme cela a été le cas pour Victor”. Poursuivant le mimétisme jusqu’au bout, Hugo Yimga-Moukouri portera le numéro 1 à Nanterre : “Wemby, hein (rire) !”

🟢 Hugo Yimga-Moukouri portera le numéro 1 avec Nanterre ! La raison ?

"Wemby, hein (sourire) !" 👽 pic.twitter.com/iB1AVeWAOi — Arthur P. 📰 (@Arthur_Puy) June 3, 2025

Yannis Allard en prêt en Pro B pour débuter

HYM n’est d’ailleurs pas le seul joueur du Pôle France à s’engager avec Nanterre. De la génération 2007, Yannis Allard signe pour quatre saisons avec le club francilien. Coéquipier de Yimga-Moukouri sur l’aile du PFBB, il tournait à 8 points, 2,7 rebonds, et 3,5 passes décisives de moyenne en 22 minutes de jeu. « Yannis Allard nous rejoint pour quatre ans, et sera prêté à La Rochelle en Pro B pour un ou deux ans, en fonction de son évolution”, détaille Pascal Donnadieu, directeur sportif du club, dans une conférence qui arrive “au bon moment pour annoncer des choses, après un travail de longue haleine”.