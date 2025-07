Raijon Kelly, recrue phare de Berck : le visage complet de l’ABBR pour la saison 2025/26 de NM1

NM1 - Raijon Kelly, meneur américain passé par Lille, Boulazac et Angers, est la recrue star de l'ABBR pour la saison 2025-2026 de Nationale 1. Avec son expérience en Pro B et à l’étranger, il mènera un effectif renouvelé et ambitieux.