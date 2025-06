Raphaël Pascual, nouveau coach de Berck

Raphaël Pascual est le nouveau coach de l’ABBR, le club de Berck. À 34 ans, après une décennie passée au TOAC Toulouse, l’ancien meneur du projet toulousain fait le grand saut en Nationale 1. Un premier défi à ce niveau pour un passionné de basket qui connaît bien la « filière bercko-toulousaine », héritée de Laurent Kleefstra et de figures comme Thomas Séguéla ou Ron Anderson.

Un successeur aux racines communes avec le passé glorieux de l’ABBR

Berck a décidé de tourner la page Nenad Papic malgré la meilleure saison du club ces dernières années en N1. Pour repartir sur de nouvelles bases, c’est donc Raphaël Pascual qui a été choisi. Un nom peu connu à l’échelle nationale, mais qui a durablement marqué la région toulousaine en hissant le TOAC de la R3 au haut de la Nationale 2 en neuf saisons.

« Le TOAC n’avait pas vocation à aller plus haut. Je souhaitais contribuer à un projet plus grand », explique-t-il dans les colonnes de La Voix du Nord. Ce projet, il le voit à Berck, porté par la ferveur d’un public fidèle et un historique fort.

L’influence de Kleefstra, Séguéla et Anderson

S’il n’a jamais travaillé à Berck, Pascual n’y arrive pas en terrain inconnu. « Il y a un certain nombre d’exilés berckois sur la région toulousaine », glisse-t-il. Il évoque notamment Laurent Kleefstra, le coach de la montée en N1, Benjamin Bonneau, assistant au TOAC et passé par Berck, ainsi que les anciens joueurs emblématiques Thomas Séguéla et Ron Anderson. « Tous ces gens-là m’ont raconté la passion et l’engouement du Nord », poursuit le coach, séduit par l’ambiance locale.

Humilité et engagement comme boussole

Conscient du fossé entre les niveaux NM2 et N1, Raphaël Pascual veut avant tout faire preuve d’écoute et de compréhension. « J’ai un devoir d’humilité. Je vais essayer de développer un ADN propre à l’environnement berckois », affirme-t-il. Il entend fédérer autour d’une ambition collective et mise sur l’implication des joueurs pour poser les fondations d’un nouveau cycle.

Accompagné d’Arnaud Fasquel, qui reste en place en tant qu’assistant, et d’Amaury Lequette, manager général, Pascual va maintenant s’atteler à la composition de l’effectif. Okemba, Henocq et Paumier sont déjà confirmés pour rester.

Quant à savoir si des toulousains pourraient suivre, il botte en touche : « Quand des joueurs sont heureux dans un projet, notre devoir est de ne pas les déloger. »