Berck assure la stabilité : Paumier, Henocq et Okemba restent à l’ABBR

L’Avenir Basket Berck Rang du Fliers (ABBR) ne perd pas de temps. Maintenu en NM1, le club côtier du Pas-de-Calais prépare activement la saison 2025-2026 avec un objectif clair : construire dans la continuité. La Voix du Nord rapporte que trois joueurs sont déjà assurés de porter à nouveau le maillot berckois : Grismay Paumier, Adrien Henocq et Dorian Okemba. Une première étape rassurante pour le staff.

Une ossature solide pour Berck

Après une saison 2024-2025 conclue par un maintien obtenu sans trembler, l’ABBR a profité de cette stabilité sportive pour avancer rapidement sur le dossier de l’effectif. Dans un contexte budgétaire prudent, le club préfère s’appuyer sur ses valeurs sûres. C’est le cas de Grismay Paumier (2,04 m, 36 ans), véritable pilier de la raquette, auteur de 12,7 points et 6,6 rebonds de moyenne en 40 matchs. Arrivé comme renfort expérimenté, le Cubain est devenu un Berckois d’adoption.

PROFIL JOUEUR Grismay PAUMIER Poste(s): Ailier Fort / Pivot Taille: 204 cm Âge: 36 ans (12/07/1988) Stats 2024-2025 / NM1 PTS 12,7 #43 REB 6,6 #12 PD 1,6 #173

Autre joueur fidèle, Adrien Henocq (1,94 m, 28 ans) poursuit également l’aventure. Originaire de Villeneuve d’Ascq, le Nordiste a une fois de plus apporté son énergie et son sens du collectif avec des statistiques solides : 6,7 points, 2,4 rebonds et 1,7 passe décisive en 38 matchs.

Dorian Okemba, la révélation qui veut confirmer

La belle surprise de la saison restera Dorian Okemba (1,86 m, 23 ans). Pour sa première saison complète à ce niveau, l’arrière a su saisir sa chance, devenant l’un des joueurs clés des deux côtés du terrain. Avec 7,9 points, 1,9 rebonds et 1,2 passe décisive en 38 matchs, l’ancien espoir de l’Élan béarnais a gagné en régularité. Désireux de stabilité pour continuer sa progression, Okemba a choisi de prolonger au sein d’un environnement qu’il connaît désormais bien.

Berck va désormais poursuivre son mercato avec l’objectif d’étoffer cet effectif autour d’un noyau solide, dans la continuité du travail mené ces dernières saisons.