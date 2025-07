Bodian Massa débarque en EuroLeague avec l’ASVEL !

Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif. Il s'est pris de passion pour le basket français à partir de la saison 1999/00, où il a vécu son tout premier match dans une salle LNB.