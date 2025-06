Zac Seljaas première recrue de l’ASVEL pour la saison 2025-2026

Zac Seljaas (2,00 m, 27 ans) s’est officiellement engagé avec l’ASVEL pour la saison 2025-2026. L’ailier américain, qui arrive en provenance de Würzburg en Allemagne, avait été annoncé sur les tablettes du club ce mardi. Paris avait également manifesté un intérêt en amont pour ce joueur qui a inscrit 27 points contre Nanterre en BCL plus tôt cette saison.

Zac Seljaas, première recrue ! ✍️ Poste 4 américain (2m00, 27 ans) qui évoluait à Würzburg, Zac Seljaas rejoint les rangs de LDLC ASVEL pour la saison prochaine ! 🔥 Zac amènera son impact physique, sa polyvalence et sa capacité à scorer pour sa première expérience dans le… pic.twitter.com/CPYmOHH7G3 — LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) June 25, 2025

Un profil complet qui a brillé en BBL

Zac Seljaas arrive en France après deux saisons solides avec Würzburg, club de BBL. Capitaine de l’équipe allemande, il a notamment emmené son équipe à deux demi-finales consécutives du championnat allemand (2024 et 2025), tout en participant à la Ligue des Champions (BCL). En BCL, il a d’ailleurs croisé la route de Nanterre à deux reprises (27 points à 9/17 aux tirs et 9 rebonds à domicile le 23 octobre puis 15 points à 6/11 et 6 rebonds dans les Hauts de Seine le 6 novembre).

Avant cela, l’ailier passé par la Brigham Young University (BYU) entre 2015 et 2020, avait construit son parcours professionnel à travers l’Europe. Il a débuté en Slovaquie avec Prievidza, avant de s’imposer comme meilleur scoreur du BC Vera Tbilissi en Géorgie (22,1 points par match). En Allemagne, il a explosé sous les couleurs des Tigers Tübingen en deuxième division (16,9 points de moyenne en 2022-2023), contribuant à la montée du club en Bundesliga.

Son efficacité extérieure (87 paniers à 3-points sur la saison 2022-2023) et son profil polyvalent sur les postes 3-4 ont rapidement attiré l’attention. Connu aussi pour son charisme et son originalité capillaire (une coupe mulet devenue culte outre-Rhin), il s’est imposé comme un vrai leader de vestiaire.

Un joueur ciblé de longue date

Selon nos informations, Paris Basketball avait un temps été en contact avec le joueur, sans aller jusqu’au bout. C’est finalement l’ASVEL qui est parvenue à le convaincre de franchir un nouveau palier en rejoignant la Betclic ELITE et l’EuroLeague. Sur place, il devrait reprendre le rôle d’Andre Roberson, annoncé partant, et partager ainsi les postes 3/4 avec Melvin Ajinça, David Lighty et même le 4/3 Mbaye Ndiaye, à son retour de blessure.

La ligne extérieure rhodanienne est déjà bien remplie puisque Nando De Colo, Edwin Jackson, Adam Atamna, Melvin Ajinça (avec une clause NBA), David Lighty et donc Zac Seljaas sont désormais sous contrat. Il manque cependant deux meneurs de jeu et un secteur intérieur dans sa quasi intégralité.