Boulazac cherche toujours son ailier pour compléter son effectif

Champion de Pro B au printemps, le Boulazac Basket Dordogne (BBD) a lancé sa préparation à l’Agora ce dimanche, avec un groupe presque au complet. Seul manque à l’appel : le poste 3 que le coach Alexandre Ménard souhaite encore recruter, idéalement un ailier physique, capable d’évoluer en poste 4 et adroit à longue distance.

Un recrutement ciblé et patient

Selon Sud Ouest, le BBD prend son temps pour dénicher le bon profil. « On préfère prendre le temps maintenant que de changer plus tard », explique Alexandre Ménard, qui assure vouloir optimiser le rapport qualité/prix.

En attendant, les recrues déjà présentes — Amit Ebo, K.J. Williams et Essomé Miyem — ont découvert leurs nouveaux coéquipiers, tandis qu’Anthony Polite rejoindra le groupe vers le 20 août après sa préparation avec la Suisse.

Un programme de préparation chargé

Le BBD débutera sa série de matchs de préparation le 22 août à Bordeaux contre Pau-Lacq-Orthez (Élite 2), avant de disputer plusieurs tournois face à des adversaires de Betclic ÉLITE comme Cholet, Le Mans, Nanterre ou Limoges. La saison commencera le 27 septembre avec la réception de Saint-Quentin.