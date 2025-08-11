Recherche
Betclic Élite

Boulazac cherche toujours son ailier pour compléter son effectif

Betclic ELITE - Le Boulazac Basket Dordogne, promu en Betclic ÉLITE, a repris l’entraînement ce dimanche 10 août. Mais le club périgourdin est toujours à la recherche d’un ailier 3/4 shooteur pour finaliser son effectif, rapporte Sud Ouest.
00h00
Résumé
Boulazac cherche toujours son ailier pour compléter son effectif

Le groupe 2025-2026 de Boulazac ne compte pas encore tous ses joueurs à la reprise

Crédit photo : Quentin Basnier

Champion de Pro B au printemps, le Boulazac Basket Dordogne (BBD) a lancé sa préparation à l’Agora ce dimanche, avec un groupe presque au complet. Seul manque à l’appel : le poste 3 que le coach Alexandre Ménard souhaite encore recruter, idéalement un ailier physique, capable d’évoluer en poste 4 et adroit à longue distance.

Un recrutement ciblé et patient

Selon Sud Ouest, le BBD prend son temps pour dénicher le bon profil. « On préfère prendre le temps maintenant que de changer plus tard », explique Alexandre Ménard, qui assure vouloir optimiser le rapport qualité/prix.
En attendant, les recrues déjà présentes — Amit Ebo, K.J. Williams et Essomé Miyem — ont découvert leurs nouveaux coéquipiers, tandis qu’Anthony Polite rejoindra le groupe vers le 20 août après sa préparation avec la Suisse.

Un programme de préparation chargé

Le BBD débutera sa série de matchs de préparation le 22 août à Bordeaux contre Pau-Lacq-Orthez (Élite 2), avant de disputer plusieurs tournois face à des adversaires de Betclic ÉLITE comme Cholet, Le Mans, Nanterre ou Limoges. La saison commencera le 27 septembre avec la réception de Saint-Quentin.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu'il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot).
nicofournier92
La Sig aussi cherche à ce poste, peut être une cible en commun qui sait...
mic_y
Bon si vraiment ils ont besoin j'annule ma retraite de prénat 🤣🤣, par contre je joue les matchs en télétravail hein
