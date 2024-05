Kyllian Michée vainqueur de l’ANGT au Real Madrid : « J’ai beaucoup progressé mentalement et dans la lecture »

Kyllian Michée (1,90 m, 17 ans) conclut sa première saison U18 avec le Real Madrid par un titre. Dominateurs dans l’ensemble du tournoi, les Madrilènes se sont offerts une finale de prestige face au Pôle France, s’imposant 85-84 après prolongation.

Le meneur français a su trouver sa place en sortie de banc, en jouant 13 minutes par match et il s’est montré plutôt productif, même s’il n’a que très peu joué en finale derrière le trio Demin – Bošnjaković – Gonzalez. Sur les quatre rencontres, il a tourné à 3 points, 50% à 2-points, 1,5 rebonds et 2,4 passes délivrées en moyenne. Appelé avec l’équipe de France U17 pour préparer la Coupe du monde à partir de ce vendredi 31 mai, le Marseillais cherche à continuer sur sa bonne saison avec cette fois-ci plus de responsabilité. L’enfant du SMUC, présent dans le giron Merengue depuis 2020, s’est confié à BeBasket sur son premier titre et ses perspectives futures.

Première campagne victorieuse

Dominant dans l’ensemble des tournois de l’Adidas Next Generation Tournament (ANGT) organisés sur ce début d’année, le Real s’est offert le Graal à Berlin. Le 26 mai, les Espagnols se sont offert un huitième titre d’affilée lors des phases finales de l’ANGT. Vainqueur pour la première fois après avoir remporté de nombreux titres plus jeunes en Espagne et même à international, Kyllian Michée revient sur cette finale victorieuse après avoir battu ses coéquipiers en équipe de France.

« C’était vraiment un beau match, j’ai apprécié. Maintenant on va essayer de profiter au maximum, même si ça va être court. C’était un peu bizarre de jouer contre mes coéquipiers en équipe de France, mais après l’objectif c’était de gagner la coupe, du coup je m’y suis fait et je me suis concentré sur le match. »

Encore U16 l’an passé, Kyllian Michée n’avait pas été amené à disputer l’ANGT 2023, gagné par le Real Madrid à Kaunas. C’était donc sa première fois



« Franchement, en étant joueur de première année, j’ai vraiment apprécié. J’ai eu quand même assez de temps de jeu (13,5 minutes) et on m’a laissé m’exprimer. En plus, c’est avec le Real Madrid donc tout est encore plus beau. C’est vraiment kiffant. »

L’évolution avec le Real Madrid

Kyllian Michée évolue dans le centre de formation du Real depuis quatre saisons. Arrivé à l’âge de 13 ans, le fils de Charles Michée (ex-Espoir de Cholet, aperçu à deux reprises en Pro A avec Paris, longtemps pensionnaire des championnat nationaux) a progressé. Il est certain d’avoir passé un premier cap cette saison, d’autant plus qu’il évolue avec la réserve (en EBA) et les U18 du club.

« Cette année, j’ai beaucoup progressé mentalement et dans la lecture du jeu. Physiquement, il faut que je prenne encore plus, mais ça va bien. […] Je joue avec l’équipe réserve et avec les U18, donc c’est super parce que tu peux faire la transition entre séniors et jeunes. C’est beaucoup mieux pour résister aux contacts et puis en jouant contre des adultes, je suis un peu plus proche du monde professionnel. »

Meneur réputé pour sa vitesse, il doit maintenant se renforcer physiquement pour pouvoir s’installer à terme dans un basket de haut-niveau en sénior.



« Cet été, je vais me mettre beaucoup plus au physique. Après au niveau basket, je dois travailler mon tir, surtout mon tir extérieur et aussi le pick and roll, c’est très important. Aujourd’hui, il y a beaucoup de joueurs qui savent qu’on a des grands intérieurs, du coup il faut essayer de flotter pour protéger encore plus la raquette. Il faut que ça devienne un vrai venin. »

A partir de ce vendredi 31 mai, le Français commence une nouvelle campagne, celle de la Coupe du monde U17. Sélectionné avec les Bleuets, le meneur entend bien ramener une médaille à la maison. Kyllian Michée s’engage désormais vers des perspectives importantes, avec l’envie de gagner en responsabilité la saison prochaine avec le Real Madrid et avec l’équipe de France. Dans le groupe France à l’Euro U16 en 2016, il avait tourné à 4,7 points à 33,3% de réussite aux tirs, 2,3 rebonds et 2,9 passes décisives pour 5 d’évaluation en moins de 15 minutes.