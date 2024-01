Kyllian Michée et le Real Madrid remportent l’ANGT de Podgorica

Kyllian Michée et le Real Madrid se sont imposés lors du premier des quatre tournois qualificatifs du Next Generation Tournament (ANGT), le tournoi U18 de l’EuroLeague, ce week-end à Podgorica au Monténégro.

Après trois victoires faciles en phase de poule (+26 face à Venise, +34 et +24 contre l’Olimpija Cedevita et le Bayern Munich), le tenant du titre a été malmené par la Next Generation Tournament team en finale. Après un 28 à 15 dans le deuxième quart-temps, les Espagnols ont fait la course derrière au score. Ils étaient encore à -10 à l’entame du dernier quart-temps (60-70). Mais finalement, en s’appuyant sur des bases collectives que n’avait pas la formation adverse montée de toute pièce, l’équipe de Javier Juarez a inversé la tendance sur la dernière période (9-26).

Responsabilisé lors des phases de poule, contre le Bayern Munich (16 d’évaluation en 14 minutes, 24 minutes de jeu face à l’Olimpija Cedevita), le Français Kyllian Michée a joué moins de 5 minutes en finale. Le meneur marseillais évolue au Real Madrid depuis 2020. Il s’est depuis mis en évidence lors de tournois continentaux et a participé à l’EuroBasket U16 2023 avec l’équipe de France.

🇫🇷 Kyllian Michee – Real Madrid – 6'1 – 2007

Showed some of his magic handling and passing the ball, manipulating defenses and finding openings in opposing defenses. Then went for a perfect 5/5 from the field against Bayern pic.twitter.com/UwEAnkIWOs

— António Dias (@antoniodias_pt) January 28, 2024