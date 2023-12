Un tournoi de qualification à l’ANGT à Paris, un autre à Dubaï

Paris va bien accueillir un tournoi de qualification à l’Adidas Next Generation Tournament (ANGT) en 2024. Candidat pour intégrer l’EuroLeague, Dubaï va organiser un autre tournoi (du 22 au 24 mars), tout comme Podgorica (du 26 au 28 janvier) et Belgrade (du 1er au 3 mars).

C’était attendu, c’est désormais officiel, le Paris Basketball va accueillir l’un des quatre tournoi de qualification pour la 22e édition de l’Adidas Next Generation Tournament (ANGT), du vendredi 29 au dimanche 31 mars prochain. Le club de la capitale française, qui cherche à marquer des points aux yeux de l’EuroLeague pour intégrer la compétition au plus vite, pourra ainsi présenter son nouvel outil, la nouvelle Arena Porte de la Chapelle.



Concernant Dubaï, c’est un nouveau pas vers l’intégration de cet émirat des Émirats arabes unis en EuroLeague. Les matches se dérouleront à la Coca-Cola Arena (17 000 places). Les phases finales de l’ANGT se dérouleront à Berlin, en marge du Final Four de l’EuroLeague, du 24 au 26 mai 2024.

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 19, 2023