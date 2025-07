« Je serais très heureux de commenter à nouveau du basket » : Grégoire Margotton au micro de l’EuroBasket pour le groupe TF1 ?

Alors que le groupe TF1 a diffusé sa toute première compétition de basket la semaine dernière avec le duo David Cozette – Sarah Michel-Boury aux commentaires lors de l’EuroBasket féminin, la voix du basket français ne devrait pas rester au micro pour le championnat d’Europe masculin, prévu du 27 août au 14 septembre 2025.

« J’aurais en tout cas des bases… »

Pour cause, Grégoire Margotton (55 ans), le commentateur vedette du groupe TF1, pourrait renouer avec son premier amour : le journaliste star de la chaîne, au micro des deux dernières finales de Coupe du Monde de football de l’équipe de France, est ainsi pressenti pour officier sur l’EuroBasket. Interrogé par L’Équipe à ce sujet mercredi, il n’a ni confirmé, ni démenti.

« Déjà, on ne connaît pas encore le consultant avec lequel on travaillera. Mais oui, j’ai commenté du basket il y a trente-cinq ans et je serais très heureux d’en commenter à nouveau si cela devait se faire. J’aurais en tout cas des bases, plus que j’en avais avec le hand (il commente le handball depuis 2017, ndlr). »

Ancien basketteur à la CRO Lyon

Licencié à la CRO Lyon dans ses jeunes années, meneur vice-champion du Rhône minime (défaite en finale face à l’ASVEL), Grégoire Margotton a démarré sur Canal+ avec le basket. En duo avec George Eddy, il était notamment au bord du parquet de Pau pour le tir décisif de Micheal Ray Richardson (Antibes) lors de la finale de Pro A 1995.

Avant de renouer avec la balle orange 30 ans plus tard ? En espérant que ses propos tenus en novembre 2017, pour Basket Le Mag, puissent devenir prémonitoires… « Il n’est pas impossible que dans l’avenir proche, on retrouve les Bleus sur TF1. Et là, connaissant la puissance de TF1, il va y avoir un gros, gros coup de projecteur. C’est un gros coup de boost. Mais sur la durée, il faut qu’il y ait un, deux, trois clubs français capables d’aller jouer les premiers rôles en Europe ! »