Officiel : Joël Ayayi rejoint le Paris Basketball

Courtisé après une belle saison à Bourg-en-Bresse, le meneur français Joël Ayayi (1,93 m, 25 ans) retrouve l’Île-de-France et rejoint officiellement le Paris Basketball, a annoncé le club sur ses réseaux sociaux.

WELCOME @joel_ayayi !

Le Paris Basketball est fier d’accueillir l’arrière en provenance de la JL Bourg, qui va découvrir l’EuroLeague avec le club ! pic.twitter.com/glHbHteC73 — Paris Basketball (@ParisBasketball) July 3, 2025

Passé par la NCAA du côté de Gonzaga, avant une expérience éclair en NBA chez les Washington Wizards (7 matchs en 2021/22), Joël Ayayi a parfaitement relancé sa carrière en France à Nanterre puis Bourg-en-Bresse cette saison. Avec des moyennes de 9,5 points, 5 rebonds et 3,8 passes décisives en Betclic ELITE et 7,2 points, 3,9 rebonds, 3,6 passes en EuroCup, l’arrière s’est imposé comme l’un des leaders de la JL Bourg cette saison, autant à l’échelle nationale que européenne.

PROFIL JOUEUR Joël AYAYI Poste(s): Meneur/Arrière Taille: 193 cm Âge: 25 ans (05/03/2000) Nationalités: Stats 2024-2025 / Betclic ELITE PTS 9,5 #69 REB 5 #22 PD 3,8 #21

Il y avait également Valence et Bologne sur le coup

Parfois poussif au début de saison dans l’Ain, il est progressivement monté en puissance au fil des mois, bénéficiant de sa relation privilégiée avec Frédéric Fauthoux. Il était initialement d’accord pour prolonger l’aventure avec la JL mais a tellement pris une autre dimension en fin d’exercice que des clubs d’EuroLeague sont venus toquer à la porte, Paris, mais également Valence ou Bologne.

« Joël a connu quelques mois d’adaptation aux exigences d’un basket de haut niveau que Freddy souhaite développer avec ses équipes », expliquait François Lamy (Bourg) début juin. « Sur les deux derniers mois, il a coché toutes les cases que l’on avait identifiées avec lui pour lui permettre d’évoluer au niveau au-dessus, à savoir l’EuroLeague. Nous avions des discussions de prolongation et courant mars, Joël se disait prêt à rester pour finir de cocher ces cases, individuellement et collectivement, mais sa fin de saison aura été trop impactante et ça n’aura pas échappé au regard des nombreux recruteurs qui scrutent nos effectifs. Joël aura été un animateur sur et en dehors du terrain, toujours engagé, toujours positif, toujours enjoué. »

Aperçu en grande discussion avec le président David Kahn sur le parquet d’Ékinox après la demi-finale de Betclic ÉLITE, conclue sur un sweep du Paris Basketball, Joël Ayayi va donc poursuivre sa progression linéaire dans la capitale, où il va découvrir l’Euroleague aux côtés de Nadir Hifi sur les postes 1-2. Fort défenseur, Joël Ayayi promet d’être un parfait complément à l’attaquant d’élite que représente Hifi.

Au Paris Basketball, il fera également équipe avec un autre ancien joueur de la JL : Jeremy Morgan (1,98 m, 30 ans), ailier américain officialisé le même jour, finaliste du championnat israélien avec l’Hapoël Jérusalem après une saison ternie par une blessure.