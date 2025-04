Surprise à Dijon : Ilias Kamardine va bien quitter la JDA pour la NCAA !

L’exode des jeunes joueurs français à l’étranger s’est considérablement accéléré ces dernières années. Mais voir un prospect, évoluer depuis plusieurs saisons chez les professionnels, partir pour la NCAA, marque peut-être un tournant dans cette nouvelle mouvance. Le meneur de la JDA Dijon Ilias Kamardine va initier cela, en s’engageant avec l’université d’Ole Miss pour la saison 2025-2026.

NEWS: French guard Ilias Kamardine has committed to Ole Miss, a source told ESPN.

The 6'5 versatile combo plays for Dijon in Pro A. Former MVP and tournament champion at the FIBA U20 Eurobasket, turns 22 in October.

Major backcourt addition for Chris Beard in the SEC. pic.twitter.com/miunS01pNc

— Jonathan Givony (@DraftExpress) April 29, 2025