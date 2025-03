Pacôme Dadiet passe la barre des 20 points pour la deuxième fois

Pacôme Dadiet (2,03 m, 19 ans) et les Westchester Knicks affrontaient les College Park Skyhawks ce mercredi 19 mars. Pour la deuxième fois de sa carrière, le 25e choix de la dernière Draft a marqué 20 points ou plus en G-League. La dernière fois qu’il avait franchi cette barre symbolique, c’était en janvier dernier contre le Grand Rapids Gold avec 21 points, 1 passe et 1 contre. Contre la franchise affiliée aux Hawks d’Atlanta, il a permis à sa formation de l’emporter sur le score de 138 à 123. Cette fois, le Franco-Ivoirien a inscrit 20 points à 4/13 aux tirs (dont 3/8 à 3-points) et 4/5 aux lancers (avec la règle des lancers à 2 ou 3-points), 3 rebonds, 2 passes décisives et une interception.

Ce mercredi, ils sont trois à avoir marqué 20 points ou plus dans son équipe. L’ancien coéquipier de Jaylen Hoard, Moses Brown, a signé un gros double-double en 21 points et 17 rebonds. L’arrière américain Kevin Cullar Jr. a lui réalisé un triple-double avec 20 points, 10 rebonds et 10 passes. Pacôme Dadiet a donc ajouté un bel apport, lui qui tourne à 13 points à 40,6% de réussite aux tirs (dont 27,6% à 3-points, sur 5,8 tentatives par match), 5,3 rebonds et 2 passes décisives en 30 minutes après 19 matches de G-League chez le troisième de la conférence Est (18 victoires et 12 défaites).

Un effectif bouché en NBA

En NBA en revanche, l’ancien joueur de Charenton a peu joué. Après 16 entrées en saison régulière, son temps de jeu de Dadiet avec les New York Knicks se limitent à 6 minutes de moyenne. En début de semaine, il a joué 3 minutes dans le garbage time d’une large victoire de New York sur le Heat de Miami (116-95). Il y a du monde sur le poste d’ailier, voire d’ailier-fort, avec Josh Hart, OG Anunoby, Mikal Bridges et même le vétéran Landry Shamet qui est aussi préféré au Français. De plus, Tom Thibodeau n’est pas réputé comme le coach qui ouvre le plus son banc de toute la NBA. Ainsi, l’ancien joueur de Paris et Ulm en Allemagne n’a que peu l’occasion de s’exprimer en NBA. Le front-office new-yorkais se montre tout de même patient avec leur premier choix de Draft de l’année passée, lui qui a signé pour quatre saison en juillet dernier. En attendant d’intégrer pleinement la rotation des New York Knicks, il se contente des Westchester Knicks et espère jouer les playoffs d’ici quelques semaines.