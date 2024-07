Tout juste drafté, Pacôme Dadiet accepte une rare ristourne de salaire pour arranger les New York Knicks

Il est le quatrième français drafté cette année. Mais même s’il est loin derrière le trio de tête Risacher/Sarr/Salaün, Pacôme Dadiet (2,06 m, 18 ans) a tout de même été sélectionné au premier tour de la Draft (25e par les New York Knicks). Ce qui lui assure selon les règles un contrat garanti en NBA. Contrairement par exemple à Melvin Ajinça – choisi en 51e par les Dallas Mavericks – dont l’avenir proche n’est pas encore défini.

Dadiet, lui, a vu les contours du sien se dessiner ces dernières heures. Le Français vient en effet de signer son contrat rookie avec les Knicks. Un contrat de 4 ans comme ses trois compatriotes, dont les deux premières saisons sont garanties. Mais celui de l’ancien joueur d’Ulm diffère sur un point primordial : le salaire.

Chaque année, les salaires des rookies sont déterminés par la NBA en fonction de l’évolution du cap salarial. Mais les franchises gardent une marge de manœuvre. La ligue détermine les salaires annuels sur les quatre années de contrat (10,5 millions de dollars pour la première année du choix n°1 en 2024, 2,1 millions pour le n°30). Mais laissent en théorie le choix aux franchises de signer leur joueur de 80% à 120% de cette somme. En pratique, la totalité des rookies signent 120% du contrat de base. Sauf… Pacôme Dadiet cette année.

Les Knicks ont en effet obtenu de lui qu’il ne signe que 80% pour son année rookie comme rapporté par Fred Katz, insider des Knicks pour The Athletic. Toujours selon lui, ce n’est que la quatrième fois que cela arrive depuis 2007. Avec déjà un Français à l’époque : Ian Mahinmi (choix n°28 aux Spurs). Le salaire de Dadiet retournera aux traditionnels 120% dès la saison prochaine et sur les deux suivantes, comme les autres rookies.

Pacôme Dadiet ne touchera donc que 1,8 million de dollars sur sa saison rookie, contre 2,7 millions possibles. Son contrat total est de 13 millions de dollars, au lieu de 13,9 millions. Il s’est précisément assis sur 904 000 dollars, pour permettre à son équipe de faire des économies. Une somme qui correspond à peu près à celle qu’ils ont déboursé pour payer son buy-out au Ratiopharm Ulm (850 000 dollars). Les Knicks ont effectué des gros mouvements d’effectif récemment (prolongation d’OG Anunoby, transfert de Mikal Bridges) qui pèsent sur leur masse salariale. Et ils ont décidé de se soulager via leur rookie. Ce que ce dernier et son agent ont accepté dans les négociations, pour le bien de sa nouvelle équipe.

Unexpected development: The Knicks have signed first-round pick Pacome Dadiet to 80 percent of the rookie scale, league sources say. The move will save the Knicks a significant amount, $904K, under the 2024-25 hard cap. Knicks also paid a buyout to his German team.

— Fred Katz (@FredKatz) July 4, 2024