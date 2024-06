Un quatrième français au premier tour de la Draft : Pacôme Dadiet choisi par les Knicks en n°25 !

C’est sous les sifflets que la sélection de Pacôme Dadiet (2,06 m, 18 ans) a été annoncée. Les fans des Knicks, présents en masse étant donné que la Draft se déroulait à New-York, attendaient peut-être un nom qu’ils connaissaient davantage pour le premier choix de leur franchise. D’autant plus que leurs dernières expériences avec des joueurs français (Frank Ntilikina puis Evan Fournier) ne se sont pas bien terminées. Mais les dirigeants de la franchise ont eux donné leur confiance à Dadiet, quelques jours après un workout qui s’est « très bien passé » selon lui. Le natif des Bouches-du-Rhône est donc sélectionné en fin de second tour à la 25e place, un peu au-dessus des prédictions. Il est le quatrième tricolore choisi au premier tour. De quoi dépasser le record des drafts précédentes.

Comment trouver sa place à New-York ?

Aux Knicks, Dadiet arrive dans une des équipes les plus médiatisées de la ligue. Ses performances seront forcément scrutées et largement commentées. Si tant est qu’il parvient à obtenir du temps de jeu. Les Knicks ont terminé en seconde position de la Conférence Est cette saison et ont atteint les demi-finales de conférence. Et leurs récents mouvements d’effectif (transfert pour Mikal Bridges, prolongation d’OG Anunoby) prouvent qu’ils visent encore plus haut pour le futur. Dans ce contexte, difficile d’espérer du temps de jeu pour Pacôme Dadiet. D’autant plus que le coach Tom Thibodeau n’est pas réputé pour faire tourner son effectif, au contraire. Les derniers rookies de l’équipe (Quentin Grimes, Jericho Sims, Miles McBride) ont dû être patients avant d’obtenir des minutes. Toutefois, Dadiet a confirmé en conférence de presse que le plan était bien qu’il joue en NBA la saison prochaine, et qu’aucun retour en Europe n’était prévu. Il devrait passer une partie de la saison en G-League.

Dadiet est aussi un des plus jeunes joueurs de cette Draft. Il est monté en puissance au cours de sa première saison professionnelle complète avec Ulm en 2023/24, mais n’a pas non plus explosé les compteurs. Son profil d’ailier feu-follet en attaque et capable de scorer peut marcher dans cette NBA moderne, d’autant plus avec ses excellentes mensurations physiques. Pour aller chercher du temps de jeu, il va cependant devoir faire des progrès en défense, axe primordial du staff de Tom Thibodeau. Mais cette sélection au premier tour est une victoire pour l’ancien joueur du Paris Basketball, qui aurait pu retirer son nom pour se présenter l’année prochaine puisqu’il était projeté au second tour. En conférence de presse, il a réfléchi à son parcours :

« Ce périple vers la Draft était magnifique. J’ai pris beaucoup de risques en quittant la France à 17 ans pour aller jouer en Allemagne. Je pense que c’était un risque de passer deux ans là-bas. Mais j’ai cru en moi, j’ai beaucoup travaillé et je suis resté confiant […] J’ai vraiment hâte que tout commence. »