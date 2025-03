Retour à la case départ pour Killian Hayes, en G-League avec Long Island

Killian Hayes (1,96 m, 23 ans) va terminer la saison là où il l’a commencée, en G-League avec les Long Island Nets. Dix jours après que Brooklyn ne l’ait pas conservé à la fin de son contrat de 10 jours en NBA, l’équipe affiliée de la franchise new-yorkaise l’a récupéré pour la fin de saison en G-League, comme l’a annoncé Michael Scotto. Il a rejoint l’équipe ce jeudi 13 mars, s’est entraîné avec, mais n’a pas pris part à la rencontre contre le Memphis Hustle (victoire 118-132 des Nets).

Son retour est plutôt attendu ce vendredi soir à minuit heure française, toujours contre la même équipe en back-to-back. Long Island a encore sept matchs de saison régulière à jouer. Ils ne sont pour l’instant pas qualifiés pour les playoffs, ayant trois victoires de retard depuis leur 10e position sur le Top 6 qualificatif. Le retour de Killian Hayes se fait dans cet objectif.

Killian Hayes has rejoined the Long Island Nets in the G League after completing his 10-day contract with the Brooklyn Nets. Hayes appeared in six NBA games (five starts) for the Nets, averaging 9.0 points, 5.2 assists, and 3.0 rebounds in 27.0 minutes per game. pic.twitter.com/JnOvCvOWW3 — Michael Scotto (@MikeAScotto) March 13, 2025

Retour en Europe cet été ?

En 29 matchs de G-League disputés cette saison, l’ex-choletais a compilé plus de 16 points, 5 rebonds et 7 passes décisives de moyenne avec des bons pourcentages. Alors que ses coéquipiers dans l’antichambre de la NBA « étaient tous surpris qu’il soit encore en G-League », cela lui a donc valu un contrat de 10 jours avec les Brooklyn Nets. Un essai qu’il n’a pas réussi à transformer, malgré l’opportunité ouverte par la blessure du meneur titulaire D’Angelo Russell. En six matchs dont cinq titulaire en NBA, il a sorti des statistiques dans la lignée de ses quatre saisons à Détroit. Ce qui n’a pas suffi pour convaincre les 13e de la Conférence Est.

Après ce nouvel échec sûrement dur à encaisser, le meneur franco-américain ne s’est pas dirigé vers un retour en Europe. Celui-ci pourrait arriver cet été, une fois sa première saison complète en G-League achevée. Théo Maledon (1,93 m, 23 ans) avait connu un destin similaire, terminant la saison 2023/24 avec les Sioux Falls Skyforce dans la deuxième division américaine, après avoir été coupé par les Hornets puis les Suns en NBA. Hayes pourrait être inspiré de son collègue de la génération 2001, qui est aujourd’hui un des meilleurs meneurs en Europe.