Théo Maledon a signé en G-League et a joué son premier match de la saison

Coupé par les Suns le 5 mars dernier, Théo Maledon (1,93 m, 22 ans) a déjà retrouvé le chemin des parquets. Comme après son éviction des Hornets, il n’a pas perdu de temps pour retrouver une équipe. C’est le Sioux Falls Skyforce qui a signé le n°34 de la Draft 2020. La franchise basée dans le Dakota du Sud est affiliée au Miami Heat en NBA. Certains de ses joueurs (Jamal Cain, Cole Swider, Alondes Williams) font la navette entre les deux équipes. Maledon y retrouve aussi des noms comme Josh Christopher, un joueur à la relance comme lui, ou encore Bryson Warren, coéquipier d’Alexandre Sarr en Overtime Élite la saison dernière. C’est la troisième équipe de G-League dans laquelle joue le Français.

Maledon a signé au Skyforce le lundi 11 mars au soir. À peine 24 heures après sa signature, il jouait déjà son premier match sous ses nouvelles couleurs. Dans la victoire des siens contre les Mexico City Capitanes (90-102), l’ancien de l’ASVEL a joué 22 minutes en sortie de banc, pour 6 points à 2/7 aux tirs (dont 2/2 à 3-points), 4 rebonds, 2 passes décisives, 2 interceptions et 4 pertes de balle. C’était son premier match de G-League de la saison. Son ancienne équipe des Suns était en effet la seule en NBA à ne pas avoir de franchise affiliée. Et les Hornets lui avaient donné sa chance en NBA, sans l’envoyer en G-League.

Mais lors de ses deux premières saisons aux États-Unis, Maledon a joué 37 matchs dans l’antichambre de la NBA. Pour des statistiques de 16,4 points à 46,8% aux tirs (dont 35,1% à 3-points), 5,7 rebonds, 5,1 passe décisive et 1,3 interception en 32 minutes de moyenne. Le natif de Rouen va devoir reproduire ces chiffres avec le Skyforce s’il veut obtenir une chance avec le Heat. Que ce soit dans le cadre d’un two-way ou d’un 10-day contract. Quoi qu’il en soit, il retarde pour l’instant un éventuel retour en Europe.

First bucket in a Skyforce uniform for Theo Maledon 🙌

Welcome to Sioux Falls Theo!

