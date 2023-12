Théo Maledon coupé par les Charlotte Hornets

Théo Maledon (1,91 m, 22 ans) a été coupé par les Charlotte Hornets. Le meneur français avait prolongé pour la franchise de Caroline du Nord à l’intersaison, via un two-way contract.

Intégré à la rotation de Steve Clifford en début de saison mais peu productif (4,2 points à 28,8% de réussite aux tirs, dont 16,7% à 3-points, 1,8 rebond et 2,2 passes décisives en 15 minutes), le Normand n’avait plus joué depuis le 28 novembre malgré un besoin important à la mène. Les Hornets ont donc décidé de se séparer de l’ancien joueur du Thunder afin de proposer leur two-way contract à un autre joueur.

Reste à savoir si Théo Maledon s’accrochera à son rêve américain, en jouant en G-League dans le but de retrouver un two-way contract, ou s’il retrouvera l’Europe. L’ASVEL cherche notamment un meneur et s’est penché sur le cas d’un autre joueur de la génération 2001, Niccolo Mannion (1,90 m , 22 ans), qui a lui aussi été drafté en 2020 mais n’est pas parvenu à faire sa place en NBA.

OFFICIAL: We have waived two-way guard Théo Maledon.

— Charlotte Hornets (@hornets) December 14, 2023