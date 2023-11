Les cinq raisons de soutenir BeBasket en s’y abonnant

BeBasket - BeBasket propose un abonnement dit "de soutien" qui vous permet de lire le site sans publicité, aucune. Voici cinq raisons d'y souscrire.

Vous l’avez sans doute remarqué, en pied de chaque article, sous une dizaine de publicités, vous pouvez vous offrir une version de BeBasket sans publicité. Pour celles et ceux qui ne l’auraient pas vu, il y est écrit :

« Marre de la publicité ? Offrez-vous BeBasket sans pub, soutenez la rédaction et encouragez une meilleure couverture du basket français au quotidien. À partir de 5€/mois. »

Pour produire ses quelques 20 publications par jour, BeBasket s’appuie sur une équipe composée de deux journalistes à temps plein (Alexandre Lacoste et Gabriel Pantel-Jouve), un troisième à mi-temps cette fois (Lilian Bordron) mais aussi des contributeurs plus ou moins réguliers, comme le pigiste Théo Quintard qui suit la saison de Victor Wembanyama à San Antonio, ou Dimitri Voiturin, sans oublier nos photographes (Sébastien Grasset, Julie Dumélié, Olivier Fusy, Guillaume Poumarède, Gérard Héloise, Antoine Bodelet). En toute transparence, et sans demander la charité – nous vous épargnerons de nos récits de déplacement en co-voiturage ou bus et autres logements précaires ou prêtés -, notre budget de fonctionnement est très limité et pour continuer à progresser et vous proposer du contenu de qualité, nous devons augmenter nos ressources, tout simplement.

Afin de permettre à chaque fan de basket de pouvoir retrouver les informations liées au basket français et aux Français du basket, nous avons toujours opté pour un accès 100% gratuit à nos articles. Et nous continuerons à le faire. C’est donc la publicité qui financera toujours en partie notre rédaction. Mais en partie seulement car malgré la multiplication des encarts publicitaires sur BeBasket, ceux-ci ne génèrent pas assez de revenus à ce stade pour financer la vie de notre petite rédaction. Ainsi, nous avons développé un abonnement de soutien désormais 100% FONCTIONNEL permettant de naviguer sur notre site Internet sans aucune publicité. Voici cinq raisons pour vous inciter à y souscrire :

1. Soutenir une rédaction indépendante

BeBasket est un média 100% indépendant, dont le capital de l’entreprise (SAS NEO BASKET) est détenu à 100% par ses journalistes. Ce média propose quasiment 20 articles et brèves d’actualité par jour exclusivement liés au basketball français (les championnats de France, équipes de France ou Français évoluant à l’étranger). Vous y trouvez des contenus divers et variés mais jamais influencés par une Fédération, une Ligue, un sponsor ou un club. Bien que démarchés, nous avons préféré conserver ce contrôle total et indépendant avec la volonté d’être le plus objectif et impartial possible.

2. Lire un site sans publicité

Bénéficier d’un compte sur BeBasket, c’est naviguer sans AUCUNE publicité, sur la version mobile comme desktop. Et ça, c’est très agréable. Si l’on se fie aux statistiques que nous propose le géant Google, plusieurs milliers de nos lecteurs viennent plusieurs fois par jour sur BeBasket. Parmi eux, on note un bon millier de lecteurs réactualisant le site au moins 10 fois par jour ! Ne serait-ce pas plus confortable de le faire en s’évitant de nombreuses publicités invasives ?

3. 4€ par mois en moyenne, le prix de deux cafés allongés ou d’une bière

L’abonnement proposé est de 48€ pour un an, soit 4€ par mois en moyenne. Ce qui permet de faire rentrer 3,2€ par mois dans les caisses de BeBasket. Bref, ce coût n’est évidemment pas dérisoire pour nombre de personnes, à l’heure de l’inflation grimpante. Mais c’est aussi simplement une bière de moins un soir de défaite de votre équipe favorite ou celui d’un ou deux cafés le matin quand vous êtes mal réveillé après avoir pensé toute la nuit à votre joueur préféré, qui a cartonné samedi dernier.

4. BeBasket joue sur la transparence

L’idée de cet article, c’est évidemment de promouvoir notre offre « abonnement de soutien ». Mais c’est aussi vous partager notre quotidien, nos difficultés et nos projets, en toute transparence. BeBasket a commencé, vous le savez sans doute, sous le nom Catch & Shoot, en janvier 2010. Nous étions de jeunes bacheliers (ou pas encore). Aujourd’hui nous entrons dans la trentaine et nous sommes déterminés à vous partager notre passion dans de dignes conditions. D’où l’objectif de développer les ressources financières dégagées par BeBasket.

5. On vous promet plein de belles surprises si ça marche

On ne peut pas encore vous en parler mais nous si nous parvenons à dégager les fonds nécessaires, BeBasket devrait pouvoir s’enrichir de nouveaux contenus. Pour parler du basket français, il y en aurait en réalité du boulot pour 50 (sans blague) : des correspondants locaux, d’autres journalistes – pour plus et mieux traiter le basket féminin, effectuer un suivi plus détaillé des talents de demain, proposer des décryptages technico-tactiques, des débats, plus d’interviews… -, photographes, vidéastes, community-managers, en évenementiel… Restons les pieds sur terre : à quatre journalistes nous pourrions déjà plus et mieux traiter l’actualité du basket français en général, avec plus de contenus créés. Autrement, l’outil (le site Internet, et notamment sa version mobile) va être amélioré à terme, pour votre plus grand plaisir. Mais tout ceci a un coût, qui pourrait être en partie supporté par nos abonnés.

MERCI À VOUS !