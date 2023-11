Le coup de gueule de Popovich, le 6e double double de Wembanyama… Que retenir de la 10e défaite de suite des Spurs ?

Face à des Los Angeles Clippers en contrôle, les San Antonio Spurs de Victor Wembanyama ont affiché de nets progrès mais doivent rendre les armes (102-109). Cette 10e défaite de rang des Spurs a été marquée par une intervention de Gregg Popovich juste avant la mi-temps, demandant aux fans d'arrêter de siffler Kawhi Leonard. Victor Wembanyama, lui, a signé son sixième double double de la saison (22 points et 15 rebonds).

Le dos légèrement voûté, le pas rapide, déterminé, la mine désabusée, Gregg Popovich s’est saisi du micro et a haussé le ton juste avant la mi-temps (48-39, 21’). « Excusez-moi mais pouvez-vous arrêter et laisser ces gars (les Clippers) jouer ? Ça ne représente pas qui nous sommes, ayez un peu de classe », s’exclame le technicien de 74 ans, alors que les Spurs ont été battus pour la 10e fois de suite, de nouveau par les Clippers (102-109). Coach Pop demandait davantage de respect envers Kawhi Leonard, pris en grippe par la foule dès qu’il touchait le moindre ballon.

Hier, Gregg Popovich, avec certains de ses joueurs, enfilait le tablier pour servir un repas aux plus démunis lors d’un événement organisé par la Banque Alimentaire de San Antonio et les Spurs ; aujourd’hui, il apprenait à ses supporters les bonnes manières… Un Gregg Popovich multi-tâches, donc. « Quiconque qui connait le sport ne devrait pas tenter le diable (don’t poke the bear) », souligne le quintuple champion NBA en conférence de presse.

Mais alors, qui était l’ours ? Le public ? Kawhi Leonard ? En tout cas, l’ailier californien – joueur des Spurs de 2011 à 2018 qui a quitté le Texas dans un trade controversé avec Toronto – a planté 26 points (10/17 aux tirs). Comme au bon vieux temps… « Si je ne porte pas de maillot des Spurs, les fans vont probablement me huer pour le reste de ma carrière », souligne le champion NBA 2014 et MVP des finales. « Mais ils restent parmi les meilleurs de la ligue… Quand je suis dans la rue ou que je vais au restaurant, ils me montrent leur amour. »

« On est sur le bon chemin »

Peut-être boostés par ces huées, les Californiens ont encore survolé les débats, après la démonstration de lundi (-25). Les Spurs, renforcés par Devin Vassell, touché à l’adducteur gauche et absent ces trois derniers matchs, ont affiché un visage plus combatif, plus conquérant. Après un premier quart-temps compliqué offensivement et perdu 26-14 (*), Jeremy Sochan (19 points) et sa bande sont montés en intensité, mais les Clippers étaient bien mieux armés… « C’était un match plus solide », résume Victor Wembanyama. « On est définitivement sur le bon chemin, on a vu beaucoup de potentiel. On a plutôt bien fait le travail. »

Wemby, aussi, s’est ressaisi après un match difficile en début de semaine. L’ancien ailier-fort des Metropolitans 92, parfois bousculé par P.J. Tucker et Kawhi Leonard, a été juste dans ses choix offensifs, n’a que peu forcé ses tirs (7/13). Très précieux aux rebonds (15 prises, son record en NBA), il a été dissuasif en défense et l’un des fers de lance de la révolution texane au cœur du 2e quart-temps, juste après le coup de chaud de coach Pop.

Auteur de son sixième double double en NBA, il poursuit son dur apprentissage au sein d’une franchise en reconstruction. Ces dix défaites de suite seraient-ce le moment le plus difficile et formateur de sa jeune carrière ? « Je n’ai pas encore le recul pour en tirer les conclusions car pour l’instant, c’est tout ce que je connais de la NBA », avance-t-il, avant de défier les Golden State Warriors, vendredi. « On garde la tête haute. »

(*) Ces 14 points constituent la plus faible marque des Spurs en un quart-temps depuis Memphis en novembre 2018.

De notre correspondant Théo Quintard à San Antonio (États-Unis),