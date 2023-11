« Je vais bien dormir » : malgré une 9e défaite de suite, les Spurs de Victor Wembanyama gardent le sourire

Crédit photo : Théo Quintard

Battus pour la neuvième fois de suite, cette fois par les Los Angeles Clippers (124-99) ce lundi, les San Antonio Spurs n'y arrivent plus. Mais le discours se veut positif, encourageant. Bien plus que la réalité du terrain. Victor Wembanyama (9 points, 3 rebonds et 4 passes) a connu une soirée difficile et ne s'est pas présenté en conférence de presse pour la première fois de la saison.